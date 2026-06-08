Riesgo de colapso del mercado dental por la ‘sobretitulación’

El sector dental podría llegar a sufrir un colapso en los próximos años de no regularse de forma inmediata la oferta de plazas universitarias debido a la ‘sobretitulación’ que existe.

De ello alerta el presidente del Consejo General de Dentistas -CGD-, el murciano Óscar Castro Reino, quien sostiene que el aumento actual en el número de egresados de Odontología está generando una sobreoferta frente a las oportunidades reales de ejercicio, ya que el mercado no puede absorber a tantos profesionales.

Ante esta realidad demanda un «análisis riguroso» de la capacidad del mercado y las necesidades de la población.

Castro explica que el aumento constante del número de dentistas colegiados debe abordarse desde una perspectiva de planificación responsable. España cuenta cada año con alrededor de 2.000 nuevos egresados en Odontología, una cifra que «resulta insostenible» si no se acompaña de un análisis riguroso de las necesidades reales de la población y de la capacidad del mercado profesional, tal y como detallan los profesionales.

Aumento de plazas

Este incremento en el número de odontólogos formados se debe, como afirma Castro, a la proliferación de plazas universitarias, especialmente en el ámbito de las universidades privadas, que contribuye a un desequilibrio frente a las oportunidades reales de ejercicio.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística -INE- muestran que España cuenta ya con 43.672 dentistas colegiados, cifra que supone un incremento del 1,9% respecto al año anterior, y que consolida la tendencia de crecimiento de la profesión odontológica en el país.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid encabeza el número de dentistas colegiados, con 9.707 profesionales, seguida de Andalucía, con 7.154, y Cataluña, con 6.507. A continuación, se sitúan la Comunitat Valenciana, con 4.852 dentistas; Galicia, con 2.590; y el País Vasco, con 2.013.

El resto de comunidades presentan las siguientes cifras: Canarias, 1.705; Castilla y León, 1.704; Murcia, 1.415; Aragón, 1.113; Baleares, 1.025; Castilla-La Mancha, 982; Asturias, 980; Extremadura, 665; Cantabria, 492; Navarra, 397; La Rioja, 272; Melilla, 55; y Ceuta, 44.

El presidente del Consejo General insiste en que el crecimiento de profesionales no debe interpretarse únicamente como un dato cuantitativo, sino como un indicador que exige «reflexión sobre la planificación de los recursos humanos sanitarios, la calidad de la formación universitaria y la sostenibilidad del modelo asistencial».

«El objetivo no es limitar el acceso a la profesión, sino evitar una sobreoferta que pueda afectar negativamente a los propios profesionales, especialmente a los más jóvenes, y a la calidad de la atención odontológica», insiste.

Castro hace hincapié en que «la prioridad debe ser garantizar una formación de calidad, una incorporación ordenada al mercado laboral y una asistencia bucodental segura para los ciudadanos».

Oferta universitaria

El presidente del Consejo General de Dentistas afirma que existen grandes diferencias entre la oferta de estudios de las universidades públicas y las privadas, ante lo que aclara que «mientras que en las públicas los alumnos deben pasar un cribado y someterse al ‘numerus clausus’, en las privadas únicamente se les pide tener aprobada la PAU -prueba de acceso a la universidad- y pagar la matrícula, con lo que tendrían el acceso garantizado».

En la Región de Murcia, las dos universidades que ofertan el título de Odontología son la UMU y la UCAM, pública y privada. La UMU ofreció en el curso 2024-2025 -el último del que hay cifras disponibles en su web- un total de 45 plazas en el grado de Odontología, que depende directamente de la Facultad de Medicina. Se trata de la misma oferta mantenida de los últimos años.

Pese a la limitación de plazas, existe una gran demanda de estos estudios, ya que en el mismo curso, Odontología tuvo una demanda en la UMU de 885 alumnos, muchos de los cuales terminan optando por centros privados al no conseguir entrar en la universidad pública.

El incremento de la demanda se observa al comprobar la evolución de las cifras en los últimos años, que han pasado de los 699 estudiantes que solicitaron entrar en Odontología en el curso 2021-2022 en la Universidad de Murcia a los 885 que lo hicieron en el periodo 2024-2025. Esto también lleva a un aumento de la nota de corte. La nota de acceso en la UMU se sitúa en el 9,24, mientras que la nota de admisión es un 13,01.

En el caso de la Católica, la UCAM dispone de dos campus donde se imparte el grado en Odontología, perteneciente también a la Facultad de Medicina.

En el Campus de Murcia estudian un total de 80 alumnos de nuevo ingreso en cada curso académico, donde una parte significativa del grupo, en torno al 25%, son estudiantes procedentes de países europeos que vienen a estudiar este grado en español. En cambio, en el Campus de Cartagena las 60 plazas de nuevo ingreso se cubren con estudiantes completamente internacionales, ya que el plan de estudios se desarrolla íntegramente en inglés.

Desde la UCAM explican que, «por tanto, la mayoría de los estudiantes que vienen de otros países a estudiar a nuestra universidad retornan a sus países de origen para iniciar su vida laboral, ya que la demanda de odontólogos es muy alta tanto en los países europeos como en el resto del mundo».

Igualmente, dicen, un porcentaje de los estudiantes de nacionalidad española también exploran estos países para su incorporación al mercado laboral. «Por todo ello, entendemos que el impacto que nuestros egresados puedan tener en el mercado laboral español es totalmente sostenible con la demanda que existe de profesionales de la odontología», insisten.

Feminización del sector Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una feminización del sector de la odontología. De los 43.672 dentistas colegiados que hay en nuestro país, 26.159 son mujeres y 17.513 son hombres, lo que confirma el progresivo avance de la feminización de la Odontología en España en los últimos años. En conjunto, las mujeres representan el 59,9 por ciento del total de dentistas colegiados en España en la actualidad, frente al 40,1 por ciento que alcanzan los hombres.

Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de Murcia: "Nos lleva a un caída de la calidad y una competencia feroz"

Pedro Caballero / L. O.

El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos de la Región de Murcia, Pedro Caballero, coincide en sus afirmaciones con la persona que le precedió en el cargo y que ahora está al frente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, e insiste en la urgencia de contar con un plan nacional de necesidades en el sector para no llegar a esta sobreoferta que daña el mercado y las condiciones de los profesionales.

Caballero recuerda que la OMS recomienda la presencia de un dentista por cada 3.000 habitantes, «una recomendación que se hace por un motivo, ya que de lo contrario decae la calidad y se llega a una competencia feroz».

Frente a las recomendaciones de la OMS, el presidente de los dentistas murcianos explica que «en la Región actualmente somos 1.418 colegiados para un millón y medio de habitantes, lo que hace una ratio de casi un dentista por cada 1.000 habitantes, triplicando la recomendación».

Para este profesional, el problema radica «en la universidad vista como negocio y no como proveedor de las demandas de la sociedad».

Como ejemplo dice que «si trazamos un arco de Cartagena a Elche, pasando por Murcia, resulta que tenemos cuatro facultades de Odontología en esta zona, algo que no es compatible con la necesidad real».

El ritmo de crecimiento del número de profesionales es exponencial y se ha visto en los últimos años, pasando de los 955 odontólogos colegiados en 2010 a los 1.418 que hay en la actualidad.