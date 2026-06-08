Política
Denuncian el cobro de "tarifas arbitrarias de hasta 150 euros" por hacer uso de las rampas de botadura en los puertos de la Región de Murcia
Podemos exige al Gobierno regional que regule los precios y apunta a "intereses" entre PP y las concesionarias de las dársenas para mantener este "vacío legal"
Podemos exige al Gobierno regional una regulación autonómica de las tarifas por hacer uso de las rampas de botadura en los puertos de la Región. La petición se produce tras una reunión con usuarios del puerto deportivo Villa de San Pedro, que vienen denunciando desde hace meses el cobro de "tarifas arbitrarias de hasta 150 euros, sin tener en cuenta la eslora o el tonelaje de las embarcaciones".
Estas tarifas, denunció este lunes Víctor Egío, portavoz de Podemos en la Región de Murcia, "no se encuentran publicadas en ningún sitio ni están sujetas a ningún control".
"Ante las quejas de los usuarios”, añadió Egío, "la única respuesta del gobierno de López Miras es el silencio", por lo que desde la formación morada se preguntan "qué tipo de intereses tiene el Partido Popular y las concesionarias de los puertos para mantener este vacío legal".
"Frente a ello vamos a exigir una regulación estricta y objetiva de estas tarifas", concluyó el dirigente morado.
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