Pacto a tres bandas para ‘ampliar’ la carretera que une las urbanizaciones de Molina con los centros comerciales

Desatascar de una vez por todas el ansiado proyecto de desdoblamiento de una carretera por la que a diario transitan unos 30.000 vehículos en una calzada única de doble sentido desde tres de las urbanizaciones más importantes de Molina de Segura hasta Murcia. Es el objetivo que se han marcado los dos ayuntamientos, el molinense y el capitalino, junto a la Comunidad para ver de qué forma se puede acometer la ‘ampliación’ de la vía, que todos los días registra un ‘cuello de botella’ de tráfico intenso en horas punta y que desde hace años viene sufriendo problemas de seguridad vial ante cualquier tipo de incidente.

Los primeros detalles del proyecto los anunciaba el alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, durante su participación en el III Foro Municipalismo, organizado por La Opinión: las dos administraciones locales, como copropietarias de este tramo, estaban en contacto para desdoblar la carretera "que entra y sale del límite de Molina y Murcia".

La reivindicación para los vecinos y usuarios que utilizan la carretera no es precisamente nueva: el propio presidente regional, Fernando López Miras, anunciaba en marzo de 2019 una inversión de 11,4 millones de euros entonces para llevar a cabo los trabajos necesarios con el fin de desdoblar la vía. Siete años después aún no se había materializado el proyecto y ahora el Consistorio molinense quiere rescatarlo del cajón y recuperarlo para que no vuelva a quedar en el olvido.

"Esta obra es una demanda histórica de los vecinos y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para cumplir con esta reivindicación vecinal", señala a este periódico el regidor molinense.

El siguiente paso es la elaboración de un protocolo ‘a tres bandas’ entre Molina, Murcia y la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para reflejar de qué forma se va a hacer la obra y cómo se va a financiar. Mediante el acto administrativo de la ‘mutuación demanial’ (por la que un bien de dominio público cambia de uso, destino o de Administración titular) se pretende así que los terrenos y tramos puedan pasar a manos de la Comunidad para que, una vez terminados todos los procesos administrativos y los exhaustivos estudios correspondientes, se puedan realizar los trabajos necesarios.

Los vecinos alertan de adelantamientos peligrosos y colapsos cuando se produce cualquier accidente

Desde el departamento que dirige el consejero Jorge García Montoro también especifican a este periódico que el desdoblamiento de la carretera de Altorreal, de más de seis kilómetros de longitud entre la salida de la urbanización de La Alcayna y la Rotonda de los Puros de Murcia, "es un proyecto importante".

"Desde la Consejería se está preparando un borrador de protocolo de colaboración entre las tres administraciones que refleje los puntos a seguir para ejecutar esa obra", apuntan las mismas fuentes.

Lo cierto es que en ‘horas punta’, como a primera hora de la mañana, la carretera de Altorreal registra un tráfico denso entre aquellos vecinos que ‘bajan’ hacia la capital en un largo tramo marcado por curvas y donde se acumulan una larga fila de vehículos en algunos puntos, como la rotonda del Intercon o la que lleva hasta el centro comercial Nueva Condomina, entre otras.

Más allá de las retenciones, los vecinos llevan años lamentando que cuando se produce una colisión o una avería "no hay posibilidad de apartar el vehículo a un arcén" al no haber desdoblamiento. "Esto impide mantener la circulación y provoca retenciones, adelantamientos peligrosos y accidentes continuos, con el consiguiente riesgo para todos los usuarios de una carretera que únicamente dispone de un carril por sentido", señala a esta redacción María Trives, la presidenta de la entidad urbanística de Montepríncipe.

Además, "preocupa especialmente la seguridad de los jóvenes que utilizan esta vía para desplazarse a la universidad o a zonas de ocio", ya que "muchos circulan en motocicleta e incluso en monopatín, sin posibilidades reales de esquivar maniobras peligrosas o adelantamientos", añade.