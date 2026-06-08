Operativo institucional para garantizar la "seguridad" de montes y espacios naturales durante el Trío de Eclipses en la Región de Murcia

Objetivo primordial: garantizar la "seguridad" de montes y espacios naturales y la coordinación institucional entre Comunidad, ayuntamientos, administraciones públicas y efectivos de emergencias ante la celebración del esperado Trío de Eclipses, cuyo primer fenómeno astronómico se dará en poco más de dos meses.

Así lo anunció el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, durante la primera reunión de la Comisión Interdepartamental Tri-E en el Palacio de San Esteban: la seguridad será "una prioridad compartida" durante la planificación de los distintos operativos de unos acontecimientos que previsiblemente atraerán a miles de visitantes a distintos puntos de la Región de Murcia.

Ortuño destacó además el papel "esencial" de los consistorios en la organización y control de los espacios de observación ante la presencia de numerosos vecinos y curiosos que acudan a contemplar estos eclipses: "Son quienes mejor conocen sus territorios, los accesos y las condiciones de cada zona", señaló.

La comisión reunió asimismo a representantes de universidades y sectores implicados con el objetivo de coordinar los trabajos de los próximos años y garantizar una respuesta conjunta ante un acontecimiento que el Gobierno regional considera de "gran dimensión científica, cultural, divulgativa y turística".

Las fechas clave

Cabe recordar que el calendario marca dos citas totales (12 de agosto de 2026 y 2 de agosto de 2027) y una tercera, anular, el 26 de enero de 2028. En la Región, el impacto se prevé doble: científico y social, pero también turístico, con una "especial consideración" por las fechas estivales y el entorno de las playas, especialmente el Mar Menor.

Uno de los principales ejes de trabajo será la gestión de accesos y la protección de espacios naturales, especialmente en zonas de montaña o costeras así como enclaves con mayor visibilidad astronómica.

Hora a hora En Murcia capital, el eclipse del 12 de agosto de 2026 arrancaría a las 19:40:51 y alcanzaría su máximo a las 20:35:23, con el Sol muy bajo (altura 4°) hacia el oeste-noroeste (azimut 286°), y con la puesta de sol marcada a las 21:01:34.

arrancaría a las 19:40:51 y alcanzaría su máximo a las 20:35:23, con el Sol muy bajo (altura 4°) hacia el oeste-noroeste (azimut 286°), y con la puesta de sol marcada a las 21:01:34. El del 2 de agosto de 2027 se movería en horario de mañana: inicio 09:45:14, máximo 10:53:21 y fin 12:07:36, con el Sol a 43° de altura.

se movería en horario de mañana: inicio 09:45:14, máximo 10:53:21 y fin 12:07:36, con el Sol a 43° de altura. Y el anular del 26 de enero de 2028 empezaría a las 16:38:47, con fase anular entre 17:54:57 y 17:59:32 (máximo 17:57:14), de nuevo con el Sol muy bajo (altura 3°) hacia el oeste-suroeste (azimut 243°) y puesta de sol a las 18:20:16.

El jefe de sección del cuerpo de agentes medioambientales, Donato Cava, avanzó que la Consejería de Medio Ambiente desplegará un dispositivo específico para ordenar el acceso a montes públicos y espacios naturales protegidos. "Vamos a poner a disposición todo el cuerpo de agentes medioambientales", explicó Cava, quien detalló que el operativo contará con alrededor de 117 agentes, además de brigadas forestales y la red fija de vigilancia contra incendios así como los propios efectivos de policías locales y de Emergencias.

Los responsables pondrán sus ojos en muchas zonas elevadas de la Región, consideradas las más atractivas para la observación de los eclipses: se realizará una evaluación previa para detectar los puntos con mayor riesgo de saturación o incidencia y reforzar allí la presencia de efectivos, avisó Cava.

Desplegarán agentes medioambientales, brigadas forestales y vigilancia especial ante posibles riesgos de incendios y saturación de zonas

Además, contando con que el primero de estos fenómenos podría coincidir con una ola de calor que pudiese suponer un alto riesgo por incendio forestal, por parte de los agentes medioambientales aseguraron que no se descarta limitar el acceso a determinados espacios naturales: "Actuaremos como hacemos normalmente en situaciones de riesgo, priorizando la protección de los montes", explicó Cava.

El responsable medioambiental hizo también un llamamiento a la colaboración ciudadana para respetar las indicaciones de los agentes y evitar daños en el entorno natural durante las jornadas de observación.

Donato Cava, durante su intervención ante los medios. / Juan Carlos Caval

Alto nivel de visibilidad

Ortuño recordó que el eclipse anular del 26 de enero de 2028 será el de mayor relevancia, ya que alcanzará una visibilidad del 100% en la Región de Murcia. Los otros dos fenómenos rondarán entre el 96% y el 98% de ocultación solar, según explicó el consejero.

El Gobierno regional considera que estos eclipses representan una oportunidad estratégica para impulsar el turismo científico y de naturaleza, aunque insiste en que todo el dispositivo estará condicionado por las garantías de seguridad y la preservación medioambiental.

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"Queremos escuchar las aportaciones de todos los miembros de esta comisión y, por supuesto, desde el Gobierno regional vamos a impulsar esa coordinación institucional para aprovechar esta oportunidad con todas las garantías de seguridad", dijo el titular de Emergencias, quien reiteró que la constitución de esta mesa respondía a un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado mes de mayo.