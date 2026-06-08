Los murcianos encienden el aire acondicionado antes de tiempo y desbordan las agendas de los instaladores en la Región de Murcia: "No hay cultura de mantenimiento"

Que se sabía que este momento tenía que llegar no era ningún misterio para los que viven en la Región de Murcia: un calor infernal durante el día, con temperaturas sobrepasando los 40 grados y con noches de bochorno y sin una brisa de aire que ayude a conciliar el sueño... Lo cierto es que este año el sofoco en las calles, viviendas y puestos de trabajo por altas temperaturas se ha adelantado con una ola de calor que ya se ha hecho fuerte desde hace días y muchos hogares están tratando estos días de darle al botón del aire acondicionado para blindarse frente al calor, pero en muchos casos el aparato no funciona tal y como estaba previsto... Y ahí surgen las prisas y las llamadas incesantes a tiendas, empresas y técnicos de forma desesperada para que se les pueda solucionar lo antes posible el problema.

Las agendas de muchos de estos negocios y profesionales están ya lo suficientemente apretadas y en muchas ocasiones no les queda más remedio que, estando a principios de junio, decir sin más remedio que no tienen disponibilidad a corto plazo. "Como no existe una previsión de mantenimiento a nivel doméstico, la mayoría de la gente espera a que llegue el calor para comprar un aparato nuevo", sostiene a La Opinión Teresa Gracia, de la empresa Friomar de Cartagena.

Gracia lamenta que "pese a que sube la demanda, las empresas seguimos siendo las mismas personas que hace unos meses. Lógicamente, si tenemos el triple de trabajo, no podemos atender a todo el mundo; nos falta tiempo y disponibilidad", que añade que cada vez hay más urgencia entre los usuarios. "Todo se considera urgente y tiene que resolverse de un día para otro".

"Si tenemos en esta época el triple de trabajo, no podemos atender a todo el mundo porque seguimos siendo los mismos trabajadores" Teresa Gracia — Friomar

"Es raro que no haya uno en la casa para poder sobrevivir"

"Hoy en día ya es raro que alguien no tenga por lo menos un aparato en su casa para poder sobrevivir al calor. Así que, sobre todo, lo que estamos viendo son muchas averías", dice por su parte Manuel Hernández, de Climacar, también con servicio en la ciudad portuaria. "Hace 30 o 40 años pocos tenían aire acondicionado, y ahora, como lo hay en todos lados, nadie podría vivir sin él en su casa y ahora meten prisa", expone.

Una visión que comparte Juan de Dios Gómez, presidente del Gremio regional de Instaladores de Frío y Calor y gerente de Juan de Dios Climatización en Molina de Segura: "La cultura del mantenimiento no termina de implantarse y cuesta que la gente se conciencie".

A pesar de las llamadas de 'última hora', el sector también viene apreciando una "tendencia de cambio" con clientes cada vez más previsores que, una vez superada la Semana Santa, comienzan a llamar y a solicitar información y plazos con tiempo para no verse en esta tesitura. "Desde hace casi dos meses ya se nota que muchos clientes llaman para realizar revisiones antes de que llegue el calor fuerte. Antes ocurría lo de todos los años: llegaba julio y entonces todo el mundo se acordaba del aire acondicionado, generando un cuello de botella imposible de atender por completo", sostiene Gómez.

El sector detecta más previsión que en años anteriores, aunque las urgencias siguen copando los avisos a los técnicos

Desde hace semanas, explica, se están realizando tanto sustituciones de equipos como instalaciones nuevas, y aquel "cuello de botella exclusivo del verano se está reduciendo considerablemente", un hecho que consideran como "muy positivo" para el sector, porque evita acumulaciones excesivas de trabajo en plena campaña y permite ofrecer una mejor atención a los clientes.

Por su parte, Teresa Gracia admite que en temporadas anteriores pasaba que llegaba el verano y no había técnicos disponibles para atender a los clientes, por lo que tenían que esperar a que terminara la temporada. "Por eso, muchas personas han sido previsoras y ya en Semana Santa empezaron a llamar y a solucionar sus problemas; ya se nota que hay mucha gente adelantándose porque no quieren que les pase lo del año pasado", resume.

Teresa Gracia, de Friomar en Cartagena, revisa uno de los dispositivos en el interior del negocio. / Loyola Pérez de Villegas

"Los ventiladores no serán suficientes"

Para Nazar Babyak, director comercial de Instalfrica Climatización, que tiene su sede en Santiago el Mayor de Murcia, el punto álgido se espera para mediados de este mes de junio: "La gente ya estará agobiada porque los ventiladores no serán suficientes y tendrán que comprar aire acondicionado".

"De cada diez llamadas, la mayoría son para decir 'no me funciona el aire', 'no enfría suficiente' o 'necesito una puesta a punto'", admite. Con una realidad con la que se topan a diario una vez que los clientes acuden o contactan para informarse sobre precios es que muchos no pueden hacer frente al alto coste: "El poder adquisitivo cada vez es más bajo y los aires acondicionados son cada vez más caros, sobre todo por la mano de obra, las herramientas y los materiales". En estos casos, como opción alternativa, dice que "la gente cada vez compra más portátiles, splits o equipos para zonas concretas, como el salón o una habitación".

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"No es lo mismo gastarte 900 euros en un equipo nuevo que 150 euros en reparar el que ya tienes y alargarle un poco la vida útil. Lo que pasa es que, a partir de diez años, normalmente ya no merece la pena arreglarlo porque termina costando más el arreglo que el propio equipo", dice.