Los mercadillos semanales de Murcia y Cartagena abrirán en la festividad del Día de la Región

Los mercados semanales del municipio de Murcia previstos para el próximo martes 9 de junio, festividad del Día de la Región de Murcia, se celebrarán con total normalidad en sus horarios y emplazamientos habituales.

El Ayuntamiento de Murcia ha autorizado la celebración ordinaria de estos mercados con el objetivo de garantizar tanto la actividad comercial de los vendedores como el servicio que prestan a los vecinos de los distintos barrios y pedanías del municipio.

Los mercadillos que desarrollarán su actividad de forma habitual durante esta jornada festiva serán los de Barrio del Progreso, Cabezo de Torres, Cobatillas, El Palmar, El Ranero, La Arboleja, Los Garres, Sangonera La Seca, Santa Cruz y Santiago y Zaraiche.

Asimismo, los mercadillos municipales de Cartagena que tradicionalmente se establecen en los barrios los martes lo harán también este 9 de junio, festividad del Día de la Región.

Se trata de los mercados semanales de El Albujón y Los Belones, que permanecerán abiertos en su horario habitual, según han informado desde el Consistorio.

El Día de la Región es uno de los festivos incluidos en la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social por la que se determina el calendario de apertura autorizada de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para este año 2026.