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Visita del Papa

Un grupo de bailarines murcianos actúa para el Papa en el Bernabeu

Son seis jóvenes que forman parte de un cuerpo de baile que ha acompañado a Diana Navarro, David Bustamante y Daniel Diges en una actuación musical para dar la bienvenida a León XIV en el estadio

Bailarines murcianos dan la bienvenida al Papa León XIV en el Bernabeu

Bailarines murcianos dan la bienvenida al Papa León XIV en el Bernabeu

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Enrique Soler

Enrique Soler

Seis murcianos han participado como parte del equipo de bailarines en uno de los eventos centrales con el papa León XIV: el encuentro diocesano que se celebró ante 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabeu.

Han formado parte del espectáculo de danza y música que ha recibido al Papa a su llegada al estadio. El cuerpo de baile ha acompañado a Diana Navarro, David Bustamante y Daniel Diges, que han iniciado el acto interpretando el himno del viaje ‘Alzad la mirada’.

Una de ellas ha sido la bailarina profesional de El Palmar Carmen Molina Olmos, que también actuará este martes en Ifema durante la despedida del Santo Padre con los voluntarios que han ayudado en todos sus actos en Madrid, que en total han sido cerca de 20.000.

Actuación musical para dar la bienvenida al Papa en el Bernabeu, en la que han participado seis bailarines murcianos

Los bailarines Carmen y Liu, de El Palmar, en la esquina izquierda del escenario durante la actuación musical / L.O.

Junto a ella, también han participado los bailarines Paco Giner López, de Lorca; Silvia Egea Amurrio, de Alcantarilla; Carmen Ortuño López, de Yecla; Ana María Zapata Vergara, de Murcia, y Andrea Martínez Cano, de Puente Tocinos. Ellos, todos bailarines profesionales, se han unido a un elenco de 100 bailarines y bailarinas de multiples estilos, edades y sitios de España. Los participantes fueron seleccionados a través de un proceso de audición. Los ensayos previos se han realizado bajo la dirección del coreógrafo albaceteño Ismael Olivas.

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Entre el público se encontraban representantes de todos los centros educativos católicos de Madrid, entre ellos la orden de las Mercedarias, con hermanas procedentes de Lorca.

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