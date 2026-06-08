La falta de técnicos frena el crecimiento de las empresas de climatización y aire acondicionado en la Región de Murcia

Las empresas de climatización e instalación de aire acondicionado "no pueden crecer al ritmo que necesitarían" debido a la escasez de mano de obra cualificada, uno de los problemas crónicos que año tras año se agrava en la Región de Murcia. "Hay trabajo, pero faltan personas preparadas". Así lo advierte a La Opinión Juan de Dios Gómez, presidente regional de los instaladores de frío y calor, un gremio perteneciente a la Fremm.

Precisamente la Federación viene sacando al año por épocas y temporadas diversos cursos para incorporar más 'cantera' al mercado laboral, pero Gómez sostiene que "aunque salen bastante bien preparados, no son suficientes".

Asimismo entre otras 'asignaturas pendientes' es que una vez que llegan a las empresas muchos de ellos presentan otras carencias en formación complementaria, como trabajos en altura, prevención de riesgos laborales y otros aspectos técnicos esenciales para desempeñar la actividad del montaje y desmontaje con garantías.

El presidente del Gremio también lamenta que en otros casos ven incluso "problemas de actitud y de falta de interés" que son todavía más difíciles de corregir, una situación "que no viene de ahora, sino de hace muchos años" no sin antes reconocer el esfuerzo que realizan tanto Fremm como los centros de formación profesional para mejorar la preparación de futuros profesionales, también de otros oficios con falta de personal, como electricistas o fontaneros.

"Cuesta encontrar a personas dispuestas"

Así, "muchas empresas están recurriendo a trabajadores extranjeros porque, aunque haya desempleo, cuesta encontrar personas dispuestas y preparadas para trabajar en estos sectores", reconoce. En la suya, Juan de Dios Climatización (cuyas instalaciones se ubican en Molina de Segura), de los 70 empleados que tienen una quincena de ellos ya son de otros países.

Gómez recuerda que el sector de la climatización está conformado por unas 400 empresas, principalmente por pymes y autónomos. Las de mayor tamaño son pocas en la Región de Murcia, aunque "poco a poco algunas van evolucionando y creciendo".

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Por último, insiste en la importancia de que los clientes y usuarios no contraten ni acepten el primer anuncio que vean por Internet, reiterando en la importancia de contar con "empresas legalmente constituidas y autorizadas" frente a los servicios poco fiables: "Es fundamental trabajar con empresas solventes, que cuenten con seguros de responsabilidad civil y cumplan todos los requisitos legales necesarios".