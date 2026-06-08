El Gobierno de España destina 11 millones a la climatización de colegios y edificios públicos en la Región de Murcia

El Gobierno de España aprueba este martes una inversión de 368 millones de euros para la climatización de edificios públicos, especialmente de los centros educativos para toda España. Desde el Partido Socialista de la Región de Murci (PSRM) calculan que a la Comunidad le corresponderán alrededor de 11 millones de euros.

Lo anunció la diputada nacional del PSOE Caridad Rives, comparando así el esfuerzo del Ejecutivo central con "la inacción y el abandono" de la Administración murciana. "Lo que nos preguntamos en la Región de Murcia es qué va a hacer ahora el Gobierno de López Miras, porque la climatización de los colegios y de los centros educativos es una competencia autonómica y, sin embargo, durante años hemos visto cómo el Gobierno regional ha mirado hacia otro lado mientras alumnos y profesores sufrían temperaturas cada vez más extremas en las aulas y se suspenden clases", señaló.

A través de un comunicado, Rives denuncia que López Miras tiene "abandonados" a los alumnos y docentes de la educación pública y "prefiere suspender las clases en lugar de poner aire acondicionado en las aulas" para garantizar unas condiciones seguras. "Su abandono ha convertido las aulas en verdaderos hornos", añade.

El Ejecutivo regional prefiere suspender las clases en lugar de poner aire acondicionado en las aulas Caridad Rives — Diputada PSOE Congreso

En este sentido, remarcó que ahora el Gobierno de España pone recursos encima de la mesa para ayudar a las comunidades autónomas a adaptar sus infraestructuras a esta nueva realidad, y exige a López Miras que aclare "si va a aceptar estos fondos para mejorar los centros educativos públicos de la Región o si los va a rechazar por ser una medida vinculada a la transición ecológica y al Pacto Verde Europeo, solo por sectarismo ideológico y sus compromisos con Vox".

Además, desde el PSRM instan al Gobierno regional a que explique si sigue manteniendo la posición de su consejera, que llegó a afirmar que la climatización de las aulas no tenía nada que ver con el cambio climático. "La realidad ha desmontado ese discurso, estamos viendo que se suspenden las clases, se modifican horarios y situaciones insostenibles en numerosos centros por episodios de calor extremo, mientras López Miras no hace nada", manifestaron.

"La pregunta es muy sencilla: después de no hacer nada durante 30 años, ¿el PP va a aprovechar estos fondos sumándolos a los 11 millones que anunció el Gobierno regional o solamente será el Gobierno de España el que pague la climatización de los centros públicos y López Miras pretende ahorrarse el dinero? Frente a quienes niegan el problema, el Gobierno de España está aportando soluciones e inversiones concretas", concluyó la diputada Rives.

PP: "¿Son los mismos que prometió Pilar Alegría?"

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo respondió a los socialistas preguntándoles si "esos millones que anuncia el Gobierno de España para climatizar las aulas son los mismos que prometió hace cuatro años la entonces ministra de Educación Pilar Alegría, de los que nada se sabe".

En su opinión, lo que necesita la Región es la financiación de los 80 millones de euros que el Gobierno de Fernando López Miras lleva invertidos en climatización de los centros educativos desde el año 2020.

"El Gobierno regional lleva exigiendo desde el año pasado una Conferencia Sectorial de Educación específica para tratar el tema de la climatización en los centros educativos españoles porque esto no es un problema exclusivo de la Región de Murcia, y el Gobierno de España debe abordarlo", remarcó Albaladejo, lamentando que aún no se ha convocado.