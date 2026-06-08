La Cueva de Neptuno, un lago azul bajo tierra al final de una de las rutas más espectaculares de la Región de Murcia

Existen lugares en la Región de Murcia que no aparecen en las guías de viaje, que no tienen señal en el móvil y que, precisamente por eso, siguen siendo un secreto a voces entre quienes los frecuentan desde hace décadas. La Cueva de Neptuno es uno de ellos.

Este martes, 9 de junio, Día de la Región de Murcia, es una excusa perfecta para escaparse y descubrir un rincón que combina senderismo, escalada, rapel y una recompensa final que pocos esperan: un lago subterráneo de aguas azules y transparentes, iluminado por la luz del Mediterráneo.

Un paisaje que hay que ganarse

La aventura arranca en Campillo de Adentro. Desde allí se toma un camino a la izquierda que conduce a una pista hacia la casa de Bolete. Justo antes de llegar, se gira de nuevo a la izquierda para conectar con el GR-92, uno de los senderos más espectaculares del litoral regional, que recorre el Parque Regional de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

El camino desemboca directamente en Cala Aguilar, uno de esos rincones de costa casi virgen que tanto esconde el litoral de Cartagena. Pero aquí la ruta no termina: empieza lo bueno.

A la izquierda, el famoso palmito que hay en la entrada; a la derecha, el descenso hacia la cueva. / Viejando en finde

Rapel, vértigo y adrenalina

Desde Cala Aguilar hay que trepar un poco por la pared rocosa para alcanzar la boca de la cueva, oculta en el interior del Cabezo de la Aguja. Lo que viene a continuación no es apto para todos los públicos, pero sí para quienes estén habituados a moverse por terreno técnico.

Primero se instala un pasamanos de unos 5 metros como línea de vida, para garantizar la seguridad en el tramo previo al descenso. Después llega el rapel: 15 metros de bajada, algunos de ellos volados, hasta el suelo de la cavidad. La piedra, muy lavada por el agua, obliga a ir con sumo cuidado en cada movimiento.

Una vez dentro, la salida se realiza por el mismo punto trepando. Quien prefiera evitar esa opción puede optar por un segundo rapel instalado en la pared de enfrente: 25 metros, de los que al menos 22 son completamente volados. Sin duda, una de las bajadas más impresionantes del sureste español.

Nota importante sobre la dificultad: esta ruta está catalogada para personas habituadas a este tipo de actividades que se desenvuelven con soltura por todo tipo de terrenos. Si practicas senderismo o escalada de forma ocasional, añádele un grado más a la dificultad para no llevarte sorpresas.

Vistas desde la parte de arriba de la zona de la cueva. / Porlasnubes

El premio: un lago azul bajo tierra

Y entonces ocurre la magia. Al descender por el pequeño camino interior de la cueva, a 132 metros de altura desde la base hasta el techo, las paredes se cubren de estalactitas que caen como cascadas de piedra, de cortinas que parecen sábanas colgadas de la roca. Y al fondo, siempre que el sol esté en la posición adecuada para reflejar la luz exterior, aparece el lago.

Un lago salado subterráneo de aguas tan transparentes que dejan ver el fondo a la perfección, donde se distinguen enormes estalagmitas submarinas sobre las que todavía caen, gota a gota, las que las siguen construyendo. El agua, algo menos salada que la del mar, alberga también vida: peces que nadan confiados, sabiendo que aquí no hay depredadores ni pescadores. La luz que se filtra desde el exterior tiñe el agua con tonos casi tropicales. Es difícil no querer tirarse a ese lago.

Cala Aguilar, en Cartagena. / Porlasnubes

Una cueva con historia y con secretos

La Cueva de Neptuno fue descubierta en los años 70 por el Grupo de Investigaciones Subterráneas de Cartagena. Es fruto de la disolución de las calizas azules del Triásico, las mismas rocas que dan forma a buena parte de la sierra. También se la conoce popularmente como la Cueva de la Virgen, por una figura de la Virgen que se encuentra en su interior.

Tiene además una segunda entrada, invisible desde tierra: los buceadores pueden acceder a ella sumergiéndose unos 12 metros y recorriendo unos 40 bajo el agua hasta emerger directamente en el interior de la cavidad. La cueva tiene salida al mar, pero para eso hace falta material de buceo.

Este rincón, que durante décadas permaneció casi inalterado, ha recibido cada vez más visitas en los últimos años. Quienes la conocen y la frecuentan desde hace tiempo advierten del impacto que eso ha tenido en la vegetación interior, donde antes crecían palmitos, higueras y distintas especies de herbáceas. Hoy solo queda vivo el enorme palmito. Una razón más para visitarla con respeto y dejar solo huellas de pisadas.

Ubicación de la Cueva de Neptuno en Cartagena.

Lo que necesitas para hacer esta ruta

No es una ruta para improvisar. Hay que llegar con el material técnico adecuado: arneses, cuerdas, ochos, mosquetones y experiencia en su uso. La recompensa, eso sí, está a la altura del esfuerzo.

Y si el plan se alarga, el entorno del Parque Regional de la Sierra de la Muela ofrece muchas más posibilidades: kayak por la costa para bordear los acantilados y llegar a calas de acceso imposible por tierra, rutas al Pico de la Muela con vistas al Mediterráneo, o un bautismo de buceo en las tranquilas aguas del litoral cartagenero para conocer sus fondos marinos desde otro ángulo. La Costa Cálida, este 9 de junio, está esperando.