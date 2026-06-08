Del Banco de Cerebros de Murcia a la SEN: la Sociedad de Neurología reconoce la trayectoria de Carmen Antúnez

Carmen Antúnez, neuróloga murciana que ha estado al frente de la Unidad de Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y que impulsó la puesta en marcha del Banco Regional de Cerebros para avanzar en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, ha sido reconocida por la Sociedad Española de Neurología (SEN) como nuevo Miembro de Honor, una distinción con la que los neurólogos españoles reconocen su destacada trayectoria profesional, su aportación a la Neurología y su contribución a la sociedad y al prestigio de esta sociedad científica.

Antúnez se licenció en Medicina por la Universidad de Granada, realizó su formación especializada en Neurología en el Hospital Virgen de las Nieves esta provincia andaluza y, desde 1987, desarrolló su actividad profesional en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Su trayectoria ha estado especialmente vinculada al estudio y atención de las demencias, ámbito en el que desempeñó un papel fundamental como directora de la Unidad de Demencias de este centro desde su creación en 2005 hasta su reciente jubilación.

Bajo su dirección, la Unidad de Demencias de la Arrixaca se consolidó como un referente en el abordaje del deterioro cognitivo, impulsando modelos de atención orientados al diagnóstico precoz, la atención integral y la coordinación multidisciplinar. Asimismo, promovió la incorporación de herramientas diagnósticas avanzadas, incluyendo evaluación neuropsicológica sistemática, biomarcadores biológicos y genéticos, y técnicas de neuroimagen avanzada. Su labor se extendió también al ámbito social y jurídico de las enfermedades neurodegenerativas, participando en documentos de consenso y proyectos innovadores dirigidos a mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas con demencia.

Entre sus contribuciones más relevantes destaca la creación y desarrollo del Banco de Cerebros de la Región de Murcia en 2007, integrado en la Red Nacional de Biobancos. Gracias a su impulso, esta iniciativa se ha convertido en un recurso de referencia para la investigación de las enfermedades neurológicas, facilitando la obtención y cesión de muestras biológicas a numerosos grupos de investigación nacionales e internacionales. Asimismo, promovió la colaboración con instituciones de referencia como la Fundación CIEN, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación neuropatológica y neurodegenerativa en nuestro país.

Carmen Antúnez ha desarrollado además una intensa actividad científica, participando como investigadora principal en más de treinta ensayos clínicos y proyectos de investigación relacionados con las demencias, entre ellos el estudio Ariadna sobre prevalencia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Región de Murcia. Ha sido autora de más de cincuenta publicaciones científicas, ponente en congresos nacionales e internacionales y miembro activo de diversas sociedades científicas y comités relacionados con la neurología, la bioética y la calidad asistencial. Su trayectoria profesional y científica ha contribuido de forma significativa al avance del conocimiento y la atención de las demencias en España, destacan desde la SEN.