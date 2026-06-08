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Balizan cuatro playas de la Región por fuertes corrientes

La señalización se ha realizado en Pedrucho, Galúa, Sirenas y Entremares

La Manga del Mar Menor durante la temporada alta en una imagen de archivo.

La Manga del Mar Menor durante la temporada alta en una imagen de archivo. / L. O.

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José Arrondo

El Servicio de Emergencias ha balizado unos 100 metros de playa en La Manga del Mar Menor por fuertes corrientes. Concretamente, han marcado la playa de Pedrucho en San Javier, 60 m en Galúa, 50 m en Sirenas y 40 m en Entremares, en La Manga del Mar Menor.

Asimismo, la bandera roja ha sido izada en todas estas zonas. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el 112 recordó que este símbolo representa el estado más grave de alerta, puesto que se prohíbe el baño a todo el mundo.

Este elemento disuasorio se utiliza en los siguientes casos:

  • Corrientes fuertes
  • Mar muy agitado
  • Presencia de animales peligrosos
  • Agua en mal estado
  • Condiciones climatológicas muy adversas
  • Riesgo grave para los bañistas

Plan Copla

La balización se produce de la mano del Plan Copla, un dispositivo de casi 300 efectivos y 140 puntos de vigilancia y salvamento en ocho municipios costeros.

Este despliegue cubre, específicamente, cerca de 250 kilómetros de litoral regional: desde El Mojón, en el límite con Alicante, hasta Cala Reina, en Cartagena -que se encuentra en la frontera con Almería.

Asimismo, estos puntos de vigilancia podrán encontrarse en las playas de Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Si bien este plan permanece activo durante todo el año, su etapa más importante es durante los meses estivales. Junio, dentro de este proyecto, es un mes de riesgo medio, al igual que septiembre. El periodo de riesgo alto se prolonga entre el 1 de julio y el 31 de agosto; el resto del año, riesgo bajo.

Al respecto de los medios destinados a este programa, la Comunidad indicó que destinará 725.000 euros para su desarrollo. Cuantía que permanece igual que el año pasado.

La campaña de 2025 dejó más de 35.500 intervenciones de las que hubo 23.700 que no estuvieron relacionadas con emergencias. Se trata de consultas de información y asistencia social como la ayuda a personas con movilidad reducida para que pueda acceder a la playa o al agua, así como la localización de personas extraviadas.

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Más allá de estas intervenciones, hubo otras 10.900 pequeñas curas y primeros auxilios. También tuvieron lugar 787 rescates y salvamentos de personas, embarcaciones y elementos flotantes, así como rescate de personas por asfixia o parada cardiorrespiratoria.

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