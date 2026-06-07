Sueldos de 106.000 euros para un médico de familia en la Región de Murcia al final de su carrera

Los médicos murcianos siguen sin ser desbancados y mantienen la ‘corona’ de ser los mejores pagados del país. Los facultativos que trabajan en la Región llevan años presumiendo de ser los que mayores salarios reciben por el trabajo que desempeñan frente a los de otras comunidades autónomas de España. Los complementos autonómicos como la productividad fija acordada o la retribución más alta de las guardias dentro del Servicio Murciano de Salud (SMS) ayudan a ‘engordar’ la nómina mensual de este personal sanitario esencial para el día a día de la sociedad.

Así, tras años de experiencia, de antigüedad, de pluses y otros complementos específicos, hay algunos de ellos que pueden llegar a conseguir al final de su vida laboral más de 106.000 euros al año. Y no, no se trata de aquellos que realizan precisamente las especialidades médicas más atractivas y que mayor demanda generan como pueden ser dermatología, cirugía plástica o cardiología; lejos de ello, son los médicos de familia los que pueden llegar a alcanzar esta renta anual, la más alta de todo el país.

Así lo muestra un estudio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, realizado en colaboración con las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que analiza las retribuciones de distintas categorías profesionales comparándolas con las del resto de autonomías a partir de datos extraídos de boletines oficiales correspondientes al año 2024.

Un médico de familia del Servicio Murciano de Salud en sus primeros años de carrera cobra, según el perfil tipo analizado por el estudio, 63.019 euros brutos anuales si no realiza guardias. La cifra no varía en la comparativa entre dedicación exclusiva y no exclusiva, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Si a ese mismo perfil se le añaden guardias —dos al mes de 17 horas en días laborables y una de 24 horas en fin de semana o festivo—, la retribución sube hasta los 85.959 euros anuales.

Si nos vamos al perfil de aquel facultativo de Atención Primaria que está al final de su carrera incluso sin guardias, la retribución es de 83.745 euros brutos anuales.

Prácticamente todos los años las plazas MIR para formarse en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria -médico de familia- son las últimas en cubrirse. De hecho, a finales del pasado mes de mayo la Región de Murcia logró, sobre la bocina, cubrir todas las plazas para este 2026.

Tradicionalmente, la especialidad se achaca a jornadas con agendas cargadas, consultas que pueden superar varias decenas de pacientes a diario, guardias y sensación de sobrecarga sostenida, sobre todo en aquellas temporadas o épocas del año como el invierno, cuando los centros de salud se saturan de usuarios. Sin duda es un trabajo arduo, pero en la Región de Murcia el salario más alto se sitúa como el más competitivo del país si se exceptúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (109.575 euros). Así, superaría la media nacional en casi 11.000 euros, que se sitúa en 95.785 euros y en unos 22.500 euros con los andaluces, que están a la cola con retribuciones brutas de 84.629 euros.

La nómina de los médicos no solo contempla el salario base, sino también conceptos como los trienios, el complemento de destino, el complemento específico, los incentivos por productividad, la carrera profesional y la remuneración por atención continuada, es decir, las guardias. Por este motivo, el informe diferencia entre distintos perfiles: médicos jóvenes, profesionales con 15 años de experiencia y grado II de carrera profesional, y facultativos con 30 años de antigüedad y grado IV.

A la cabeza desde el arranque

Sin tener en cuenta las guardias, un médico de familia en Atención Primaria con cinco años de antigüedad y sin carrera profesional reconocida cobraría en la Región de Murcia 63.019 euros brutos al año, la cifra más alta de toda España para este perfil.

La Región de Murcia encabeza también la clasificación cuando se incluyen las guardias. Con la actividad de atención continuada prevista en el estudio, el salario del médico de familia principiante se eleva hasta los 85.959 euros anuales. Ninguna otra comunidad autónoma alcanza esa cuantía para este mismo perfil.

La diferencia que introducen las guardias es sustancial: en el caso murciano añaden 22.940 euros al año a la retribución de un médico de familia. Ese complemento explica buena parte del salto salarial entre los perfiles sin atención continuada y los que sí la realizan.

El informe introduce, además, un matiz importante: una misma retribución no tiene el mismo valor real en todas las comunidades autónomas. No cuesta lo mismo vivir en Madrid o Cataluña que en Murcia, Castilla la Mancha o Extremadura. Por eso los autores ajustan los sueldos según paridad de poder adquisitivo.

En ese cálculo, Murcia también sale reforzada, ya que el estudio le atribuye una PPA de 89,81, por debajo de la media nacional. Dicho de otra forma, el coste de vida estimado es inferior al conjunto de España, por lo que el salario real resulta aún más competitivo.

Las retribuciones aumentan de forma notable a medida que el facultativo acumula trienios y progresa en la carrera profesional. Un médico de familia de Atención Primaria con 15 años de antigüedad y grado II de carrera profesional cobraría así en la Comunidad 72.824 euros brutos anuales si no realizase guardias. Si las hace, su salario ascendería a 95.764 euros.

Al final de la vida laboral, con 30 años de antigüedad y grado IV de carrera profesional, la nómina se sitúa en 83.745 euros brutos anuales sin guardias. Si ese médico continuase realizando atención continuada, la retribución alcanzaría los 106.685 euros al año mencionados anteriormente.

«Hay profesionales que pueden llegar a esa cifra, pero son pocos»

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT coinciden en que los médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) están, en términos económicos, por encima de la media nacional, aunque advierten de que los sueldos máximos que recoge el estudio de la Pompeu Fabra no representan a la mayoría de los facultativos: «Hay quienes pueden llegar a esa cifra, pero son muy pocos».

Así lo señala Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que recuerda que el sistema de carrera profesional en el SMS arrastra retrasos desde su desbloqueo en 2018 y que las convocatorias avanzan lentamente. Según López, desde la carrera de 2019 no se puede subir de nivel sin que pasen cinco convocatorias.

Esa situación limita el número de facultativos que pueden alcanzar los niveles superiores de carrera profesional, que son los que permiten acercarse a las retribuciones más altas. «Aún está sin convocar la carrera de 2023 y posteriormente la de 2024, donde una gran mayoría de profesionales obtendrán el tercer nivel», explica el representante de CCOO. Por ello, añade, «cuatro niveles solo los pueden tener profesionales que actualmente rondan los 60 años de edad o más».

Otro de los matices que introduce el sindicato tiene que ver con las guardias. El estudio utiliza perfiles tipo de médicos de familia y calcula las retribuciones con atención continuada. Sin embargo, CCOO recuerda que en la Región existen los SUAP, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, donde ya hay una categoría médica y otra de enfermería encargadas específicamente de realizar esas guardias.

Por eso, según López, los médicos de los equipos ordinarios de Atención Primaria «no suelen hacer esa guardia» en los mismos términos que plantea la tabla. El sindicato sí admite que en los PAC, los puntos de atención continuada, ese escenario puede ser más visible.

Por su parte, Juan Crevillén, responsable de Salud del sindicato, sostiene que los médicos de la Región de Murcia «están bastante mejor pagados que en otras comunidades autónomas en casi todos los aspectos retributivos», pero «eso no quiere decir que no se tengan que mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, como turnos, horarios o libranzas», señala.