La Región tendrá su propia ‘Aemet’ para la calidad del aire

La Región de Murcia quiere adelantarse a la contaminación igual que hoy se adelanta (al menos a veces) a las lluvias torrenciales o a las olas de calor. Con ese objetivo, la Comunidad ultima un plan que permitirá prever episodios de mala calidad del aire, activar niveles de aviso y coordinar una respuesta común entre administraciones para proteger a la población más vulnerable.

Ese es el objetivo del nuevo Plan de Acción a Corto Plazo frente a episodios de contaminación atmosférica que ultima el Gobierno regional y que iniciará próximamente su trámite de información pública antes de su aprobación definitiva. El documento supone un cambio de enfoque en la gestión de la calidad del aire, al pasar de un modelo centrado en la vigilancia y medición a otro que incorpora capacidad de anticipación, coordinación institucional y respuesta inmediata.

La Región cuenta actualmente con una de las redes de vigilancia de calidad del aire más avanzadas de España, integrada por once estaciones fijas y una unidad móvil distribuidas por todo el territorio. Esta infraestructura permite monitorizar en tiempo real contaminantes como las partículas PM10 y PM2,5, el dióxido de nitrógeno, el ozono o el dióxido de azufre, además de disponer de modelos predictivos capaces de anticipar la evolución de la calidad del aire en distintos municipios.

Sobre esa base tecnológica se apoya ahora un plan que permitirá activar avisos y coordinar actuaciones cuando exista riesgo para la población. La Dirección General de Medio Ambiente será la encargada de validar los datos de la red, analizar las previsiones disponibles y determinar cuándo procede activar los distintos mecanismos previstos.

Desde la Comunidad explican que la intención es que este organismo desempeñe un papel similar al que ejerce la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante fenómenos adversos.

Una de las principales novedades es que el plan ha sido elaborado de forma conjunta con todos los departamentos implicados y establece por primera vez un marco común de actuación para toda la Región. Salud Pública, Educación, Emergencias, Política Social, Industria, Movilidad, Agricultura, ayuntamientos y organismos estatales dispondrán de funciones previamente definidas para actuar de manera coordinada.

El documento contempla dos niveles de activación. El primero será el Nivel de Información, destinado a situaciones en las que los datos o las previsiones indiquen concentraciones elevadas de contaminantes. El segundo será el Nivel de Alerta, reservado para escenarios de mayor gravedad o cuando exista una previsión fundada de que puedan alcanzarse niveles que requieran una respuesta inmediata.

En el caso del ozono troposférico, por ejemplo, el nivel de información se activará al superar los 180 microgramos por metro cúbico durante una hora, mientras que el nivel de alerta se alcanzará cuando se registren 240 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas.

La activación de estos niveles irá acompañada de un catálogo de 48 medidas distribuidas entre distintos ámbitos de actuación. Más allá de las actuaciones concretas, el plan busca ofrecer una respuesta homogénea y basada en criterios científicos. Especial relevancia tendrá el componente sanitario, ya que los niveles de activación han sido definidos teniendo en cuenta su posible impacto sobre la salud y especialmente sobre colectivos vulnerables.

La iniciativa permitirá además unificar y actualizar los distintos protocolos que ya están funcionando, adaptándolos a las nuevas exigencias de la normativa europea y estatal. El objetivo final, según destacan desde la Comunidad, es que la Región de Murcia disponga no solo de mejores herramientas para medir la calidad del aire, sino también de la capacidad necesaria para anticiparse a los episodios de contaminación, informar con rapidez a la población y coordinar una respuesta eficaz cuando las circunstancias lo requieran.

Más allá de los umbrales y los protocolos, el objetivo del plan es trasladar a la gestión de la calidad del aire una filosofía ya asumida ante otros riesgos ambientales: anticiparse para proteger.

La Comunidad se anticipa a las exigencias de Bruselas

La Región de Murcia ha reforzado su política de mejora de la calidad del aire mediante la elaboración de una Estrategia autonómica que incorpora el Plan de Acción a corto plazo ante episodios o previsiones de contaminación atmosférica y establece las líneas de actuación para los próximos diez años. El objetivo principal es anticiparse a los nuevos límites europeos de contaminantes que entrarán en vigor en 2030 y reforzar la coordinación entre administraciones, sectores productivos y ciudadanía.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ya avanzó en mayo de 2025 la puesta en marcha del borrador de la Estrategia de Calidad del Aire Horizonte 2030, presentada en el marco de unas jornadas técnicas con expertos. Según explicó entonces, el documento busca «facilitar una actuación coordinada, una colaboración y una concienciación entre las distintas administraciones y agentes implicados».

La planificación regional se articula en torno a los nuevos estándares europeos, que endurecen los valores límite de contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3₃) y las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5). El Ejecutivo regional subraya que el reto no es menor, pero llega en un contexto de evolución favorable de los datos de calidad del aire.

Según el informe autonómico correspondiente al último ejercicio, no se superaron los valores límite legales en ninguna estación de medición para los contaminantes analizados. Además, el análisis de los últimos cinco años refleja una tendencia de estabilización e incluso ligera mejora de los niveles registrados.

No obstante, el consejero ha insistido en que la gestión de la calidad del aire debe incorporar una lectura más compleja de los datos. En especial, por la incidencia de las intrusiones de polvo sahariano, que han aumentado de forma notable en los últimos años, pasando de 92 episodios en 2023 a 145 en el año 2024, y 120 en 2025.

Estos fenómenos, según la Comunidad, alteran de forma significativa los valores de partículas en suspensión y condicionan parte de las mediciones oficiales, lo que ha llevado a reforzar el análisis técnico y la interpretación de los indicadores.

La Estrategia 2030 se estructura en 29 líneas de actuación y combina programas sectoriales y horizontales. Entre sus objetivos destacan la promoción de combustibles más limpios, la modernización tecnológica en industria, transporte y ámbito residencial, y el impulso a la transformación progresiva de los hábitos de consumo y de movilidad.

El plan también incorpora avances en materia de monitorización ambiental. La red de vigilancia de la calidad del aire se ampliará hasta las 17 estaciones en 2026, incluyendo por primera vez equipos específicos para el seguimiento de intrusiones de polvo sahariano, con el fin de mejorar la precisión de los datos y la capacidad de respuesta.

El Ejecutivo regional defiende que se trata de una herramienta estratégica para adaptarse a los nuevos escenarios europeos y reforzar la protección de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.

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Con la mirada puesta en 2030, la Región de Murcia busca consolidarse como un referente en gestión ambiental proactiva. El éxito de esta ambiciosa estrategia dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de conjugar la innovación técnica y la colaboración administrativa.