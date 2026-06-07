La Región de Murcia estrecha lazos comerciales con Vietnam y Filipinas

La Región de Murcia ha abierto nuevas oportunidades de negocio en el mercado asiático. Concretamente, han llevado a cabo una misión comercial con Vietnam y Filipinas, dos economías emergentes del sudeste asiático que mantienen tensiones con China -importante socioeconómico de España- por reclamaciones territoriales del país dirigido por Xi Jinping.

Se trata de una agenda comercial que mantuvieron seis empresas murcianas entre los días 23 y 30 de mayo, tal y como ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa.

El principal objetivo de este acercamiento con estos dos países asiáticos es "favorecer nuevos contactos comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio".

Al respecto de las empresas que han participado, explican que se trata de compañías de sectores muy diversos: elaboración de vinos, alimentación, sistemas de irrigación, fertilizantes y abonos, moda y helados.

Asimismo, en esta expedición los representantes de la Región se reunieron con distribuidores, almacenistas, importadores y prescriptores locales, en una agenda diseñada para facilitar acuerdos comerciales y consolidar relaciones empresariales en ambos destinos.

Ambos países han ido ganando relevancia para el territorio al sudeste de la península ibérica en los últimos años. En 2025, por ejemplo, las exportaciones a Vietnam superaron los nueve millones de euros y en los dos primeros meses del presente año 2026 se exportaron productos por un valor de tres millones de euros; esto es, según aclara el Ejecutivo regional, un 71,4% más que el mismo periodo del año anterior.

Con Filipinas, por otra parte, las exportaciones entre enero y febrero alcanzan el valor de 1,37 millones de euros -el azúcar, los productos de confitería, las preparaciones alimenticias diversas, los ingredientes y los aditivos para la alimentación son algunos de los productos más habituales-. El pasado año la Región obtuvo más de 20 millones por su relación con archipiélago; es la décima provincia española que más le vendió a este país.

El presidente de China, Xi Jinping, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, durante una visita a Hanoi. / NHAC NGUYEN / AP

Vietnam, la potencia emergente que mira a China a los ojos

Vietnam tiene una economía socialista de mercado, muy similar al modelo económico que ha convertido a China en la segunda potencia económica a nivel internacional. En los últimos años ha experimentado una del 8 y del 7%, en los dos últimos años, de su producto interior bruto (PIB). Al mismo tiempo que ha reducido su tasa de pobreza hasta el 4% de su población, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Mundial.

Su crecimiento económico, su industrialización, el aumento de la demanda en el ámbito agroindustrial, la tecnología aplicada, las soluciones industriales, las energías renovables y la búsqueda por parte de las empresas occidentales de destinos distintos a China o la India para internacionalizar su actividad, han provocado este significativo desarrollo en Vietnam. Para esto último es fundamental destacar la tensión existente entre Washington y Pekín; la guerra comercial entre Donald Trump y Xi Jinping convierte a Vietnam en un destino mucho más atractivo y seguro para las compañías de 'Occidente'.

Al mismo tiempo, Hanoi (capital de Vietnam) busca mantener su autonomía del coloso asiático por las tensiones que ambos países mantienen por las reclamaciones territoriales de China en las Islas Paracelso en el Mar de la China Meridional.

Filipinas, por otra parte, ofrece importantes oportunidades de crecimiento para empresas de sectores que son fuertes en la Región de Murcia como la alimentación, la agricultura, la energía o las infraestructuras.

Misión Comercial

Esta llamada "misión" se llevó a cabo a finales del mes de mayo y estuvo en manos de La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). Sobre esto, el consejero Luis Alberto Marín señala que la internacionalización es "una gran herramienta para fortalecer la competitividad de las empresas de la Región y ampliar su crecimiento".

Asimismo, considera que tanto Vietnam como Filipinas son mercados con "un enorme potencial" para sectores en los que la Región de Murcia cuenta con "experiencia, innovación y capacidad exportadora".

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Aclara que su objetivo es que las empresas del territorio ubicado en el Levante de España tengan nuevas oportunidades de crecimiento.