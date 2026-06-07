Los murcianos asisten a la misa del Papa: “Sus palabras siempre llegan al corazón”

Los peregrinos murcianos que participaban ayer en la misa y procesión del Corpus en la plaza de Cibeles de Madrid vivieron un momento histórico al ver a Jesucristo Sacramentado portado por el vicario de Cristo en la tierra. Lo valoraron como una oportunidad única y que muy difícilmente se podrá repetir en España. En total fueron más de un millón doscientos mil los peregrinos que vivieron un momento de recogimiento y silencio, cuando el papa León XIV portó la custodia de Cristo y procesionó con ella por la plaza de Cibeles hasta alcanzar la Gran Vía.

En el cortejo que acompañaba al papa se encontraba el obispo de Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto al resto de prelados de la Conferencia Episcopal Española, incluyendo a los murcianos Sebastián Chico, Fernando Valera y Ginés García. También, entre los cientos de concelebrantes de la Eucaristía, participaron sacerdotes murcianos como el secretario del Obispo, Maxi Caballero, el rector del seminario, Jesús Sánchez, y el sacerdote caravaqueño Andrés Caballero, entre otros.

Pasadas las cinco de la madrugada llegaron los murcianos más madrugadores para ocupar sus lugares, ubicados en el paseo del Prado y en la zona de Augusto Figueroa.

En el primer viaje apostólico, León XIV está dejando un gran calado en toda la sociedad, destacando políticos, jóvenes y también seminaristas. Carlos García, que se encuentra en su primer año en el seminario de San Fulgencio de Murcia, explicaba que “es una gran alegría poder estar en Madrid y compartir con todos los compañeros del seminario y con la delegación de la Diócesis de Cartagena esta experiencia de recogimiento que hemos vivido”. Así, matizó que “es una gran suerte tener al papa en España, quince años después”.

Sobre el mensaje del sucesor de Pedro, destacó que “siempre llega al corazón, al igual que sucedió en febrero cuando participamos en un encuentro con el Santo Padre en Roma”. En aquella ocasión el papa León incidió en la idea de “quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural” -para advertir sobre el riesgo de una vida que prescinde de Dios en lo cotidiano-. No se trata únicamente, explicó, de evitar lo escandaloso, sino de no relegar al Señor al plano de las palabras mientras se le excluye de los criterios concretos que orientan la existencia.

Por su parte, el rector de los seminarios murcianos explicaba que “después de un largo curso de estudio, de misión en las parroquias, de vida comunitaria, de escucha en la oración de la voluntad del Señor, ha sido el momento de alzar la mirada, que no es otra cosa que aprovechar esta oportunidad para compartir la fe con otros jóvenes y familias de todos los lugares de España que han venido a encontrarse con el papa León”.

Este domingo, durante su homilía, León XIV hacía nuevamente una referencia a la identidad del ser humano, “El pueblo de Dios no se puede arrodillar ante el santísimo y dejar de lado al prójimo”.

En este sentido, María Sánchez, que llegó con un grupo de amigos desde Alcantarilla, incidía en la claridad del mensaje del Papa: “León XIV tiene un mensaje conciliador, claro y que está llegado a toda la Iglesia universal”.

Claro mensaje que no olvidó en la celebración del Corpus: “No es una fiesta más del calendario litúrgico, sino es volver a las raíces de la fe”, detalló. También hacía referencia a cómo se vive en muchos lugares de España, donde se realizan alfombras y se crean altares al paso de Jesucristo sacramentado, al igual que sucede en muchos municipios de la Región de Murcia, que celebraban también el quincuagésimo de la resurrección del Señor.

El papa León ha querido en este viaje sentir el calor de los fieles españoles e intentar llegar a todos ellos. Para que esto suceda se han redoblado esfuerzos para extender todo lo posible los recorridos en el papamóvil y que todos los presentes tuvieran la oportunidad de poder saludar al hombre que porta el anillo del pescador, entre ellos las familias, que durante estos dos primeros días de viaje apostólico han estado muy presentes, como fue el caso de Rocío y David, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Murcia, que aprovecharon esta peregrinación para venir acompañados por sus cinco hijos. Sobre los motivos del viaje, David destacaba “la fe que compartimos en familia y en comunidad, y es la oportunidad de ver a nuestro pastor, el representante de la Iglesia católica, así que nos hemos sentido orgullosos de recibirlo, apoyarlo y de compartir con los peregrinos que vienen de todos sitios este momento tan importante”.

Rocío destacaba la importancia de inculcar la fe católica a los pequeños. “Nosotros hemos venido con nuestros cinco hijos, desde pequeños le hemos transmitido la importancia de la fe en las medidas de nuestras posibilidades”, comentaba.

Ambos han participado en diferentes encuentros con el Papa, desde que eran novios, recordando el histórico encuentro con los jóvenes de San Juan Pablo II, el 3 de enero de 2003. Último viaje apostólico de Wojtyła a España, así como anteriormente en la clausura de las jornadas de la Familia con Benedicto XVI en 2006 en Valencia.

También subrayaron la organización de todos a la hora de preparar una peregrinación como esta: “Al final no es difícil, es lanzarse a la aventura y el Señor siempre provee, además, no vamos solos, nos acompaña un equipazo que siempre sale en nuestra ayuda”, comentaban felices.

El grupo de peregrinos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), compuesto por estudiantes, profesores, empleados y familiares, también se hacían presentes en la misa de la plaza Cibeles, poniendo en valor el mensaje de León XIV.

Los diferentes grupos murcianos tornaban camino a casa este mismo domingo tras un encuentro en el que León XIV ha puesto en valor la figura del ser humano y su acción con los demás, sin dejar a nadie atrás.

Al igual que sucedió en otros viajes apostólicos, habrá que esperar cómo germinan los mimbres de este primer encuentro de Prevost con la sociedad española en Madrid, quiénes sentirán la llamada, forjarán una familia o volverán con un nuevo sentido a su vida.