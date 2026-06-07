Lucía e Irene, dos estudiantes murcianas que ayudarán en la misa del papa: "Hay un ambiente de felicidad plena y compañerismo"

Entre los cientos de cristianos de la Región de Murcia que han viajado a Madrid para asistir a los actos del Papa se encuentran las estudiantes Lucía e Irene, peregrinas y voluntarias que no querían faltar a esta cita, pero además, han sido de las escogidas entre los voluntarios para acompañar a los sacerdotes que repartan la comunión al público que se congregue este domingo en la plaza Cibeles, lugar en el que León XIV presidirá la Santa Misa, desde las diez de la mañana.

Para acceder a este puesto de voluntarias, las jóvenes relatan a La Opinión que tuvieron que inscribirse en la página web oficial de la visita del Papa a España. "Hemos tenido que rellenar múltiples certificados y pasar varios trámites burocráticos para garantizar la seguridad, por lo que no todo el mundo tiene acceso", cuenta Lucía.

Tras completar los requisitos de seguridad, les comunicaron la tarea que iban a desempeñar durante la misa en Cibeles, por lo que consideran que "hemos tenido mucha suerte". Aunque su actividad sea este domingo, las dos jóvenes ya se encontraban en Madrid desde el sábado para presenciar la llegada del Sumo Pontífice a la capital de España y las actividades programadas en su agenda.

Sobre este primer día, las chicas, en calidad de peregrinas, destacaron el buen ambiente que caracterizaba a los miles de personas que como ellas acudieron al encuentro con León XIV. "Es un ambiente supersano, repleto de personas de todo el país, sobre todo jóvenes", que participaron en la vigilia de oración en la plaza de Lima de la capital, comenta Irene.

A lo largo del día de ayer "todo el mundo estaba ansioso por recibir al Papa, pero, sobre todo, hay una gran sensación de seguridad y felicidad plena, además de compañerismo porque hace mucho calor". "Se están prestando crema solar, gafas de sol, agua" para mejorar la experiencia, comenta Irene.

Seguridad blindada

Las dos jóvenes, al formar parte de la organización en su papel de voluntarias, destacan el gran dispositivo de seguridad formado en torno a los eventos en los que el Papa participa. "Hay un despliegue de servicios y medios, también entre los voluntarios y peregrinos, que tenemos un código QR para acceder a los sectores que se nos han asignado", cuenta Lucía.

Además, añade que "también se han instalado puntos de encuentro, aseos públicos y zonas de descanso con sombra".

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Todo esto sirve de ayuda para las personas como Lucía e Irene que estarán cerca del Papa León XIV en su visita a nuestro país. Por lo que hoy su jornada comenzará "desde muy temprano para poder acceder a la zona de seguridad" y vivir un día cargado de emoción junto al Papa León XIV.