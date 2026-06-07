Juan Pedro Cornejo, bombero forestal: "No merece la pena apagar fuegos y respirar cenizas por 1.275 euros"

Primera alerta naranja por calor y primer incendio. ¿Sorprendido?

No. De hecho, el pasado mes de febrero en Castillitos se produjo un incendio de noche. Fue bastante virulento porque allí hace mucho viento y la propagación fue bastante rápida. En marzo tuvo lugar el de Sierra Espuña, que también fue importante. El pasado domingo tuvimos otro en el Puerto del Garruchal, que fueron dos hectáreas. Y ahora, este. Cada vez son más continuos.

¿Cómo de grave fue el incendio en El Valle-Carrascoy?

Fue catastrófico. A los pocos minutos de iniciarse, por la emisora escuché que solicitaban medios externos. Eso es declaración de nivel 2 de la emergencia. Los vecinos estaban apagando con sus propias mangueras para que no entrase el fuego en sus casas. El combustible que hay en el terreno forestal favorece el incendio, lo alimenta y hace que sea más virulento. Los vecinos van a tener que estar viendo esa imagen de monte quemado durante mucho tiempo.

¿El viento lo hizo tan virulento?

El viento pudo ser peor. El problema fueron los pinos secos que tirados en el monte y las zonas sin desbrozar. Se quemó monte bajo y matorrales que debían estar desbrozados.

En Los Garres se quemó monte bajo y matorrales que debían estar desbrozados

Pero la Consejería dice que sí que ha realizado en la zona trabajo de prevención.

Son muchas las tareas que se pueden realizar para prevenir incendios forestales, como hacer fajas auxiliares o quitar pinos secos. El problema es que después de talar los pinos, se dejan en el suelo. La madera se queda en el monte. Por otra parte, creo que debemos hacer labores de prevención durante todo el año, no cuando llega mayo. Con un calor horroroso, nos hacen estar con los EPI, con un 70% u 80% de poliéster, hasta arriba, desbrozando desde las 10.30 de la mañana. No tiene ningún sentido. En mayo deberíamos estar ya con entrenamiento físico, preparados para protocolos y para incendios, o haciendo labores de prevención más suaves.

Están cobrando casi el salario mínimo.

1.275 euros, algo más con antigüedad, que ya nos congelaron, por cierto. Y cobramos menos de un euro al día por peligrosidad y toxicidad. Por eso estamos exigiendo una subida salarial.

¿Merece la pena arriesgar la vida por ese salario?

A mí no me merece la pena estar apagando fuegos por 1.275 euros. Pero no es solo eso. Estuve el miércoles trabajando en El Valle, todo el día respirando ceniza. Eso te quema las vías respiratorias e inflama el organismo. Es como si fumases diez paquetes de tabaco en una hora.

Yo mismo he buscado otras opciones, pero me fastidia dejarme un trabajo por el que ya me he dejado la piel

¿Qué más reclaman?

Faltan efectivos. Bomberos forestales somos unos 352 efectivos, entre técnicos, capataces, bomberos forestales terrestres y aéreos. Necesitamos personal para garantizar un relevo en los grandes incendios. Al menos, 60 efectivos. Además, conciliación familiar a través de una mejora de cuadrantes y ampliación de plantilla. Esto mejoraría nuestras condiciones psicológicas y físicas. Muy poca gente sabe que no tenemos ni festivos: los domingos son un día más. Ni nos reconocen horas nocturnas. Queremos que se desarrolle la Ley regional de Bomberos Forestales para poder desarrollar una segunda actividad.

¿Qué es eso?

Significa que a los 55 años, por ejemplo, un efectivo pueda ejercer otra actividad dentro del servicio que no sea primera línea de fuego. En otros cuerpos, como la Policía Local, está permitido. Yo mismo ya no puedo hacer lo que hacía antes. Subía al monte y bajaba... El regulador térmico del cuerpo humano no te funciona igual con 20 años que con 50. También pedimos coeficientes reductores que nos permitan jubilarnos a los 60 años. Y algo muy importante: que el servicio no esté privatizado y vuelva a ser público.

¿Cree que la privatización hizo que fueran a peor?

Claro. Podemos enseñar nóminas que demuestran que el salario era el mismo en 2008 que en 2025. A los chavales en prácticas les recomiendo que no se metan aquí porque se van a quedar atrapados. Si te pasas el día con la desbrozadora, la motosierra o apagando fuegos luego llegas a tu casa reventado y no puedes entrenar ni estudiar. Yo mismo he buscado otras opciones, pero me fastidia dejarme un trabajo que me gusta y por el que ya me he dejado la piel.