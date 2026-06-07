26 personas intervinieron a diario en invierno en tareas de prevención en El Valle

Siempre se dice que los incendios se apagan en invierno, haciendo referencia a la importancia de realizar trabajos de prevención los meses más fríos para preparar los montes de cara al verano. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor aseguran que cumplen con esta máxima e informan a esta redacción de que solo en el Parque Regional El Valle-Carrascoy trabajaron el pasado invierno 26 personas al día en tareas de gestión forestal.

Asimismo, el dispositivo contó con el apoyo de dos máquinas forestales destinadas a la gestión y tratamiento de restos vegetales procedentes de árboles debilitados, con el fin de reducir el riesgo sanitario.

Las mismas fuentes señalan que las actuaciones desarrolladas en este parque han llegado a 824 hectáreas y que durante los años 2025 y 2026 la inversión en este espacio fue de 2.148.475 de euros.

Estas acciones forman parte de un plan mayor. El Gobierno regional ha invertido casi 21 millones de euros en trabajos de prevención de incendios y gestión forestal en toda la Comunidad, siendo esta una inversión histórica puesta en marcha para afrontar los efectos de la peor sequía en los últimos 64 años. Durante los últimos cinco, se han destinado diez millones anuales a actuaciones de prevención y gestión de incendios forestales.

López Miras reclama al Gobierno de España un Plan Hidrológico Forestal Nacional, que lleva 15 años sin dotar

Las actuaciones en el período 2025-2026 han abarcado una superficie de más de 11.000 hectáreas en la Región. Entre las principales acciones desarrolladas, destacan las cortas de saneamiento (eliminación de pies secos o moribundos), selvicultura preventiva (repoblaciones asistidas), actuaciones fitosanitarias intensivas (perforadores y defoliadores), reducción del riesgo de incendio (fajas auxiliares y astilladas) y restauración paisajística.

En estas acciones han participado más de 500 efectivos diarios, siendo 263 de empresas forestales y 250 de las brigadas forestales.

Las áreas donde se ha intervenido son la zona sur-central, que engloba Carrascoy y El Valle, Monte de Los Cuadros, Sierra Espuña y Montes de Lorca; y la zona norte-noroeste, que incluye Valle de Ricote, Cieza, Ulea y Abarán, Montes de Cehegín, Montes de Bullas, ampliándose progresivamente a la Sierra de la Pila, Sierra del Carche y otras zonas naturales protegidas.

En el ámbito de la gestión forestal integral, el Ejecutivo de Fernando López Miras reclama la puesta en marcha del Plan Hidrológico Forestal Nacional por parte del Gobierno de España que lleve aparejado un presupuesto. Se trata de un instrumento estatal con más de 15 años sin dotar, que daba cobertura financiera anual a las comunidades para la gestión forestal y, de esta forma configurar un adecuado engranaje de gobernanza y reparto de competencias en España.