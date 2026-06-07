El segundo carril de incorporación al Arco Noroeste, proyectado pero sin fecha

El 23 de marzo de 2026 se inauguró el Arco Noroeste en la Región de Murcia y dos semanas después, en pleno inicio de la Semana Santa, se sufrieron los primeros atascos. El motivo fue que la infraestructura solo cuenta con un único carril para incorporar todo el tráfico proveniente de la autovía de Madrid-Albacete y que va en dirección Cartagena-Mar Menor. La solución, evidentemente, pasa por añadir un segundo carril de incorporación y esta acción está incluida en el proyecto ‘Autovía A-30. Ampliación de capacidad. Tramo: Enlace con Autovía A-33 en Blanca - Enlace con Arco Noroeste en Archena. Provincia de Murcia’.

Esta es la información que reflejan las respuestas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible (Mitma) a las preguntas realizadas por los senadores murcianos del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Bernabé, Antonio Luengo, José Ramón Diez de Revenga y Antonia López Moya, sobre la ejecución de ese segundo carril. El problema, sin embargo, es que este proyecto se encuentra todavía en una fase muy embrionaria como es la de redacción.

El senador Francisco Bernabé denuncia la "opacidad" del Ministerio: "No facilitan ni un dato"

«En lugar de que la autovía se bifurque en cuatro carriles, dos a la derecha para coger dirección Cartagena y dos para Murcia, únicamente hay una entrada en dirección Cartagena. Eso está provocando muchos atascos los días de operaciones salida», explica Bernabé, que fue consejero de Fomento de la Región de Murcia entre 2014 y 2016. Al senador no le satisface la respuesta del Ministerio, ya que significa que el problema no se resolverá hasta que se haga el proyecto de enlace del Arco Noroeste con la autovía del Altiplano. «Seguiremos esperando», se resigna.

Por otra parte, sobre el proyecto del tercer carril del tramo de la autovía A-30 que une el Arco Noroeste con el enlace del Puerto de la Cadena, entre Alcantarilla y El Palmar, el Gobierno de España traslada que antes de licitar es necesario, previamente, realizar una «actualización técnica y económica del proyecto».

Arco Norte, todo por hacer

Completar la gran circunvalación de autovías en el municipio de Murcia, séptima ciudad de España por población, no parece ser asunto de primer orden para el Gobierno de España, ya que ni siquiera hay previsión para el inexistente Arco Norte.

El proyecto de su tramo B, de 8,3 kilómetros y que corresponde al comprendido entre el punto kilométrico 652 de la A-7 y el enlace de Cabezo de Torres, se adjudicó a finales de abril a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcción y Pavasal Empresa Constructora. Cabe recordar que este primer tramo tendrá un período de ejecución de 59 meses, por lo que, si no hubiera retrasos —algo más que probable—, no será una realidad hasta dentro de cinco años.

Sin embargo, el tramo importante es el A, que, según el Gobierno de España, aún se encuentra en fase de adjudicación. No solo eso, para licitar estas obras es necesario también realizar previamente una «actualización técnica y económica del proyecto». En otras palabras, el Arco Norte solo existe sobre el papel, en documentos, y no se empezará a trabajar sobre el terreno hasta que se termine de redactar del proyecto del tramo más pequeño. No hay un horizonte claro ni plazos aproximados para que sea una realidad.

Proyecto de construcción del tramo B del Arco Norte de Murcia. / L.O.

«La fecha de puesta en servicio del Arco Norte dependerá de cuándo se liciten las obras correspondientes del tramo A y del plazo de finalización de dicha obra», es la respuesta a la pregunta sobre cuándo estará dicha autovía abierta al tráfico. Parece que se va a hacer largo.

«Nos encontramos con la opacidad del Gobierno central, por un lado, que no facilitan ningún tipo de dato, y una absoluta falta de concreción en todo lo que tiene que ver con fechas de inicio de las obras, duración de las mismas y plazo de finalización, por otro lado», lamenta el ‘popular’ Francisco Bernabé.

Para el senador de La Unión parece «indudable» que las previsiones, «desde luego con el tramo A, no existen». «No hay la más mínima previsión», añade. Y con el tramo B, critica que los responsables del ministerio de Óscar Puente no dicen «cuándo van a empezar las obras» —aunque los trabajos no deban estar terminados hasta, al menos, 2031—.

«Desde luego, optimistas no somos. Parece que hay un parón manifiesto en todo lo que tiene que ver con la licitación del Arco Norte de la ciudad de Murcia. Y, en general, con la red de autovías que circunda Murcia», subraya.

El tramo oeste del Reguerón se encuentra aún en fase de redacción del proyecto

Tampoco hay motivos para el optimismo si se pone la vista en el tramo oeste de la Autovía del Reguerón. El Ministerio adjudicó en el mes de marzo la redacción del proyecto a una UTE para que lo confeccione de aquí a 2028. Los senadores ‘populares’ preguntaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los plazos que se contemplan para su licitación y ejecución. La respuesta:los subtramos A y B «se encuentran en fase de redacción de proyecto».

Una vez completada, la MU-30 se conectará con dos importantes vías. En concreto, enlazará con la autovía A-30 en las estribaciones del Puerto de la Cadena, permitiendo una distribución del tráfico proveniente de Cartagena hacia la zona metropolitana este y la Vega del Segura. Asimismo, conectará con el Arco Noroeste de Murcia, actualmente en ejecución, enlazándolo con la mitad ya construida de la autovía del Reguerón y, a través de ella, con la autovía regional RM-1 hacia el litoral del Mar Menor. Estos trabajos contribuirán a reducir la congestión del tráfico en las autovías A-30 y A-7, entre la Ronda Oeste de Murcia y el norte de la ciudad, cuyas intensidades superan los 100.000 vehículos diarios. Sin embargo, la fase no puede ser más inicial.

Falta de PGE

La falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 no ayuda. El senador Bernabé recuerda que «el Arco Noroeste tenía una proyección plurianual, que fue lo que permitió que, estando adjudicado, pudieran terminarse las obras»; sin embargo, cuando se trata de obras de nueva creación, sin partidas creadas como el Arco Norte, la autovía del Reguerón o el doble enlace para acceder al Arco Noroeste, encontrar el dinero necesario para ejecutar las obras es más complicado. Este es el motivo, opinan desde el Partido Popular, por el que el Gobierno central realiza «estos anuncios vacíos que luego no se pueden llevar a la práctica».