Los ayuntamientos de la Región de Murcia con menos de 35.000 habitantes dispondrán de 150.000 euros para eventos culturales

Los municipios de la Región de Murcia con menos de 35.000 habitantes contarán con una ayuda ofrecida por Cultura para llevar el teatro, la música, la danza y el circo a estos territorios más pequeños.

Un fenómeno habitual que tiene lugar tanto dentro de la Comunidad Autónoma como a nivel nacional es la centralización de la cultura. Se trata de que los grandes espectáculos caen siempre en las grandes ciudades, ya sea por las infraestructuras que estas tienen, por la cantidad de residentes o simplemente por su nombre. Aunque, de momento, Dua Lipa no vaya a visitar Mula, esta ayuda es una buena oportunidad para favorecer el enriquecimiento cultural y el desarrollo de las artes en los pueblos regionales.

El plazo para unirse al plan acaba el 25 de junio

La convocatoria cuenta con un total de 150.000 euros, una cantidad que, según comunicó el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) en una nota de prensa, es 10.000 euros superior al montante de la edición pasada.

Con este dinero informan que sufragarán el 60% del caché de los espectáculos que sean programados por los ayuntamientos adheridos a esta iniciativa en el próximo año.

El plazo para unirse al plan acaba el 25 de junio. Los municipios deberán sumarse al plan "MURmurarte". Los profesionales que se unan, en cambio, deberán presentar su oferta de espectáculo a los municipios. Concretamente, podrán exponer hasta tres espectáculos diferentes.

El ICA señala que publicará un catálogo con todos los espectáculos programados para 2027. Su objetivo con esta iniciativa es descentralizar el acceso a la cultura -que suele estar concentrada en núcleos urbanos con mayor población- y "favorecer el fortalecimiento del tejido cultural y creativo de la Región de Murcia".

El bailarín Pablo Egea durante los actos del Día Mundial de la Danza en el Auditorio Regional. / Lax Asís

"MURmurarte"

Actualmente hay 18 ayuntamientos adheridos al programa: Abanilla, Albudeite, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar y Villanueva del Río Segura. Para todos ellos, de acuerdo a la información ofrecida en la nota, se programarán más de medio centenar de espectáculos en sus espacios escénicos.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que con esta convocatoria del programa "MURmurarte" pretenden ampliar y diversificar la oferta cultural de la Región, "llegando a todos los municipios y haciéndola más accesible".

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Además, considera que se fortalecen las industrias culturales, ya que "ven cómo sus creaciones pueden llegar a nuevos espacios y públicos inéditos".