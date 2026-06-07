El Ayuntamiento de Lorca destina más de 340.000 euros a reparaciones urgentes en distintas pedanías del municipio

El concejal de Infraestructuras y Pedanías, Ángel Meca, ha anunciado otra batería de actuaciones desde el Ayuntamiento de Lorca dirigidas a la reparación urgente de diversas afecciones en enclaves dañados por el temporal del pasado marzo del año pasado, cuyo montante asciende en total a 340.160 euros.

Las intervenciones están financiadas en un 50 por ciento por el Gobierno de España, tras haber sido Lorca declarada como 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil' por el temporal de marzo del año pasado, y en un 50 por ciento por el Ayuntamiento de Lorca, "una aportación sin la cual sería imposible la ejecución de las tareas".

Ángel Meca ha querido insistir en que, tras la declaración de Lorca como 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil' (en abril del año pasado), los daños en bienes, infraestructuras y servicios municipales estaban presupuestados en cerca de tres millones de euros, después de presentar más de un centenar de memorias justificativas de los desperfectos, "teniendo el Ayuntamiento que hacer frente a parte de la financiación, sobre todo por la urgencia de muchas de las reparaciones a realizar después de más de un año tras el temporal".

Explica que todas estas actuaciones de rehabilitación han pasado a ser primordiales, por lo que ya han sido adjudicadas para que comience el trabajo "de manera inmediata". Añade que en los trabajos se empleará maquinaria pesada para "facilitar las tareas".

En esta nueva batería, destaca la reparación del Camino Venta de Higos en Hinojar, una obra casi finalizada, fundamentada en la reconstrucción del terraplén y escollera y en la reparación del pavimento en varios tramos, por un presupuesto total de 243.343 euros.

También la reparación de un tramo de la Carretera de Malvaloca, atendiendo a los grandes socavones y hundimientos, así como a escalonamientos laterales que presenta la carretera. La obra se encuentra iniciada, tiene una duración prevista de 1 mes y el presupuesto total de 67.387 euros.

Por 25.900 euros, se ha ejecutado la reparación del badén del Camino Real de Vera, de Almendricos, centrándose en la escollera y el badén de hormigón, así como la reparación de la pavimentación del camino. La obra se encuentra iniciada y tiene una duración prevista de 2 meses.

Finalmente, se ha terminado la reparación de un tramo del Camino Casa Romero, en Campillo, también finalizada. Aquí se ha llevado a cabo el recalce de bordes del camino mediante relleno de zahorras y la reconstrucción del caballón de protección del brazal, por 3.530 euros.

Meca ha querido recordar que esta nueva serie de mejoras se suma a las reparaciones anunciadas este mismo mes, del terraplén del Camino Campico Blanco, en la diputación de Parrilla, por un coste de 41.470 euros; del badén de la Rambla del Murciano con Camino de La Torre, en Campillo, por 27.830 euros; de un tramo del Camino de Cartagena en Tercia, por 27.500 euros; de la carretera de Morata a Ramonete, con un presupuesto total de 33.530 euros; del Camino de la Palmera (Travesía del Camino de La Torre) en Campillo, por un coste 21.296 euros y de un tramo del Camino de la Casa Romero, también en Campillo, por 3.750 euros.