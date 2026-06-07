La Asamblea Regional de Murcia se ilumina este domingo de rojo con motivo de la Semana Mundial de la Hemocromatosis

La fachada principal de la Asamblea Regional de Murcia se ilumina de color rojo desde las 20.00 horas de este domingo hasta las 8.00 del lunes, con motivo de la Semana Mundial de la Hemocromatosis, que se celebra del 1 al 7 de junio.

La Hemocromatosis es una alteración genética, poco conocida, que la padece una de cada 500-1.000 personas, y constituye una de las patologías genéticas más frecuentes en España. Sus síntomas suelen aparecer en la edad adulta, y al no realizarse cribado precoz, el diagnóstico de la hemocromatosis es tardío.

Con la iluminación de su fachada principal, la Cámara se suma a otras instituciones de España y Europa para concienciar sobre esta enfermedad y estimular a la población a solicitar a su médico una analítica que puede salvar su vida.

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La iniciativa de la Asamblea se alinea con las demandas de la Asociación Española de Hemocromatosis y de la Federación Internacional de Pacientes con Hemocromatosis.