El relevo generacional, eje clave para el futuro del campo murciano

El Gobierno regional sitúa el relevo generacional en el sector primario como eje clave para el futuro de campo murciano. Así lo puso de manifiesto esta semana el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, quien mantuvo una reunión con la Junta Directiva de ASAJA Murcia, encabezada por su presidente, Juan de Dios Hernández Navarro.

Esta reunión forma parte de la ronda de contactos que el nuevo titular de la Consejería está desarrollando con las principales organizaciones agrarias de la Región.

Durante el encuentro analizaron algunos de los retos prioritarios para el sector, con especial atención al relevo generacional y a la necesidad de “facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería para garantizar la continuidad de las explotaciones y el futuro del medio rural”, explicó Buendía.

La reunión permitió abordar las dificultades que afrontan quienes desean iniciar una actividad agraria, como el acceso a la tierra, las inversiones necesarias o la rentabilidad de las explotaciones, así como las medidas impulsadas por el Gobierno regional para favorecer la incorporación de nuevas generaciones al sector.

En este contexto, Joaquín Buendía destacó el trabajo que el Ejecutivo autonómico desarrolla junto a las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Región de Murcia para la elaboración del futuro Plan de Relevo Generacional, una iniciativa destinada a «promover una incorporación real y sostenible de jóvenes agricultores y ganaderos».

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El, titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca reafirmó el compromiso del Gobierno regional con una agricultura y una ganadería «competitivas, innovadoras y con capacidad para atraer talento joven, como garantía para el futuro del sector agroalimentario de la Región de Murcia».