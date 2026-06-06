La Región de Murcia es líder en alumnos de primaria y secundaria que estudian asignaturas bilingües

La Región de Murcia ocupa el primer puesto en el ranking nacional de alumnado de Primaria y Secundaria que participa en algún programa bilingüe -aquellas asignaturas que imparten el contenido en una lengua extranjera-.

En Primaria, de acuerdo con los datos (referentes a al curso 2024-2025) publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el 98,7% de los alumnos de entre 6 y 12 años tiene alguna asignatura en dos idiomas.

Al respecto de los adolescentes de Secundaria, señalan que el 66,5% reciben formación bilingüe de contenidos académicos. Estas cifras se sitúan muy por encima de la media nacional, ya que en el caso de los más pequeños es de un 40% y un 30% para los mayores.

El mercado laboral exige, a quienes entran, el conocimiento de una o más lenguas, por lo que la inclusión de nuevas lenguas en los planes de estudio es fundamental para el futuro de los estudiantes.

Más allá del mundo laboral la ciencia ha demostrado que el idioma de una persona influye enormemente sobre su forma de pensar y de percibir la realidad, algo que el cine ha explorado en películas como la obra de ficción 'Arrival', dirigida por Denis Villeneuve.

Segunda lengua extranjera

Al respecto del aprendizaje de idiomas específicos, la Región de Murcia ocupa, también, un lugar destacado en la lista. Se queda, concretamente con el tercer puesto en Primaria: el 32% de alumnado estudia una segunda lengua extranjera; y en la ESO: el 57,4% de los estudiantes estudia otro idioma.

En ambos casos, se trata de datos significativamente superiores a la media nacional -18 puntos por encima de la media nacional en educación primaria y 20 puntos en la secundaria-.

Asimismo, el 100% del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil cursa otro idioma en la Región de Murcia. La media nacional, en cambio, es del 84%.

En las Escuelas Oficiales de Idioma del territorio al sureste de la península estudiaron, durante el curso 24-25, 7.813 personas. El inglés es la lengua extranjera más estudiada, seguida del francés, el alemán y el italiano.

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El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, sacó pecho a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, ya que considera que estos datos demuestran que la Región es "un referente nacional en la enseñanza de idiomas y en la implantación de programas bilingües". Por otro lado, entiende que este liderazgo nacional se debe a la apuesta del Gobierno regional por este tipo de formaciones, así como "el compromiso de los docentes, directivos, alumnado y familias".