La Región estrena una cirugía urológica que mantiene la función sexual del paciente

El hospital HLA La Vega ha abierto una nueva vía para el tratamiento de pacientes urológicos en la Región de Murcia con la incorporación de una nueva técnica para la intervención de la hiperplasia benigna de próstata, un crecimiento de la próstata que se suele dar en los hombres a partir de los 50 años y que genera molestias al comprimir la uretra y dificultar el flujo de orina.

Se trata del sistema AquaBeam, un robot utilizado para este tipo de intervenciones que "opera por sí solo, introduciéndole únicamente los datos del paciente" y que se ha convertido en la única técnica que permite mantener funciones sexuales como la eyaculación del paciente hasta en el 90% de los casos, "algo que hasta ahora no se había logrado", explica a La Opinión el doctor Manuel Rubial, responsable de la nueva Unidad Integral de Urología del HLA La Vega, junto al doctor Damián García, coordinador de la misma.

Rubial ha estado esta semana en la Región de Murcia en el estreno del servicio y la operación de los dos primeros pacientes urológicos, cirugías que se llevaron a cabo este jueves y de las que los protagonistas ya se están recuperando. Una de ellas supuso el estreno de esta tecnología de vanguardia, mientras que la segunda fue una cirugía de alta complejidad, ya que los especialistas tuvieron que retirar la vejiga del paciente y realizar una derivación urinaria.

El sistema AquaBeam de Aquablation es una tecnología robótica de última generación que combina ecografía en tiempo real e inteligencia quirúrgica para eliminar el tejido prostático de forma precisa y mínimamente invasiva.

El doctor Rubial señala que uno de los motivos por los que los pacientes dudan en pasar por quirófano cuando deben ser intervenidos de la próstata es el miedo a perder la función sexual, "sin embargo, con este sistema se mantiene la eyaculación en la mayoría de los casos y el riesgo de que aparezca incontinencia urinaria es cero".

Incorporación del robot Da Vinci

La nueva Unidad de Urología del hospital murciano está orientada al abordaje integral de patologías urológicas complejas mediante cirugía robótica, técnicas mínimamente invasivas y tratamientos avanzados de última generación, para lo cual el centro sanitario ha incorporado también un robot Da Vinci.

El sistema Da Vinci permite realizar intervenciones quirúrgicas de alta precisión mediante visión tridimensional aumentada y movimientos milimétricos, favoreciendo una cirugía menos invasiva y más segura. Esta tecnología ofrece beneficios al paciente como son la reducción del sangrado, la reducción del dolor, un menor riesgo de complicaciones, una recuperación más rápida y una menor estancia hospitalaria.

La nueva Unidad de Urología está formada por un equipo de ocho urólogos altamente especializados que desarrollan su actividad junto al modelo clínico Suturo, lo que les permite abordar diversas patologías en todas sus fases y contará permanentemente con un urólogo de guardia para cubrir las urgencias de esta especialidad, tal y como informa el director médico de HLA La Vega, Pedro Mateo.

La gerente del hospital, Cristina Almansa, señala que "la puesta en marcha de este nuevo servicio responde al compromiso del Grupo HLA con una medicina altamente especializada, innovadora y centrada en las personas, acercando a la Región de Murcia tecnologías que marcan el futuro de la urología".

Perfil: tanto hombres como mujeres

El doctor Manuel Rubial explica que los pacientes a los que se dirige esta unidad no se encuadran en un único perfil, ya que "nosotros vemos a personas de cualquier edad y, lejos de lo que se pueda pensar, los urólogos vemos tanto a hombres como a mujeres", porque en ellas abordan otras patologías como pueden ser aquellas relacionadas con los riñones, la vejiga y las infecciones urinarias o incontinencias causadas por los partos.