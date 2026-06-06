Las palabras que Leonor dejó en los Libros de Oro de la Región de Murcia: “He sentido la generosidad, la constancia y la alegría que distinguen a los murcianos”

La presencia de la Princesa de Asturias en Cartagena, San Javier y Murcia ha sido una explosión de Leonormanía.

Después de la visita a la Asamblea Regional y recibir la primera medalla de Oro del día, en la Plaza de España de San Javier la esperaban desde primeras horas de la mañana cientos de sanjaviereños deseosos de conocer a la futura reina, estrecharle la mano y hacer selfies.

“Es la princesa de San Javier, porque es hija adoptiva, qué guapa y qué simpática”, decía Joaquina, una vecina que también estuvo hace casi cuarenta años para conocer al entonces príncipe Felipe. Seguro que estaban también más personas que estuvieron aquel 8 de julio de 1988. Y es que para San Javier significa mucho que los herederos de la Corona estudien en la Academia General del Aire y del Espacio. “Para ser rey hay que pasar por San Javier”, decía con orgullo el alcalde José Miguel Luengo. Precisamente Leonor se acordaba de que Luengo le impuso unos meses antes la medalla de plata del trofeo interuniversidades de remo y le adelantó que la próxima sería la de oro de San Javier.

Parecida euforia se encontró la princesa a la llegada al Palacio de San Esteban de Murcia. Desde que descendió del coche no paró de estrechar manos y recibir obsequios, entre ellos, una pulsera de San Judas Tadeo. “Os lo agradezco”, les dijo la futura reina.

En el interior de la Iglesia de San Esteban los móviles de los invitados no paraban de inmortalizar la entrada e intervención de Leonor de Borbón y, durante el cóctel, se detuvo con los asistentes: políticos, deportistas (estaba invitado Carlos Alcaraz, pero no pudo asistir), músicos, pintores, directores de medios de comunicación, diseñadores, etc. y para todos tenía una frase apropiada, aunque es observadora y prefiere escuchar a preguntar.

Palabras en el Libro de Oro

En el Libro de Oro de la Asamblea Regional escribió “Al recibir vuestra Medalla de oro, pienso en todos los murcianos, en el cariño que me habéis dado y en la fuerza que tiene esta tierra. Agradezco sinceramente a la Asamblea Regional esta distinción que me honra y me vincula para siempre con vosotros. Con afecto y reconocimiento”

En el Libro de Oro del Ayuntamiento de San Javier señaló: “Gracias al Ayuntamiento de San Javier por recibirme como hija adoptiva y por hacerme sentir parte de esta ciudad. Aquí, además de descubrir el espíritu alegre y hospitalario de los sanjaviereños, he podido comprobar lo que significa el compañerismo, la confianza y la entrega. San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices. Con todo mi cariño. Leonor, Princesa de Asturias”.

En el libro de Oro de la Región de Murcia destacó: “He tenido la suerte de que la luz, el mar, el cielo y la gente de Murcia me hayan acompañado en una etapa decisiva de mi formación que recordaré siempre. Aquí he sentido de cerca la generosidad, la constancia y la alegría que distinguen a los murcianos. Gracias por abrirme las puertas de esta tierra y por enseñarme tanto. Con todo mi afecto y gratitud”

En el discurso que pronunció en el Palacio de San Esteban la Princesa de Asturias hizo referencia a la ‘Morenica’, al incendio de la pedanía de Los Garres, y se convirtió en la ‘Cowboy de la A3’, como guiño al grupo murciano Arde Bogotá. Recordó que está finalizando su formación castrense y que inicia una nueva etapa.

Las palabras de Leonor se mantienen y ratifican desde que ingresó en agosto de 2023 en la Academia General Militar “con nervios y muchas ganas de aprender”, en la Academia General del Aire cuando se le preguntó por los futuros vuelos “con ganas, pero despacito, poco a poco”, y destaca siempre en los discursos todo lo que aportan las Fuerzas Armadas a su formación, el nivel de compañerismo que se vive en el Ejército y el aprecio de la sociedad española por las Fuerzas Armadas, algo que aprovecha para decir en cualquier ocasión y con el que se inició en los premios Princesa de Girona de 2023: “Estoy a punto de iniciar una nueva etapa con un periodo de formación militar. Y, más allá de mi responsabilidad, estoy contenta porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas, y convencida, de seguir aprendiendo”.

Algunos de los asistentes al acto de la Medalla de Oro de la Región echaron en falta que no hablara de las otras comarcas murcianas que habrá visto volando, que no hiciera un guiño a la gastronomía murciana y que no hubiera una representación de jóvenes de su edad, a excepción de sus compañeros de promoción.

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A partir del próximo 10 de julio, la heredera de Felipe VI dejará la Región y comenzará la nueva etapa en la Universidad Carlos III. Allí llegará con un enorme bagaje, conocimientos y, con total certeza, marcará la huella que continúa desde el UWC Atlantic College de Gales, donde su tutora la definió a la perfección y así se ha ido demostrando: “Leonor, tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor”.