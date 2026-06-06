Nueva alianza para fortalecer la competitividad cooperativa agroalimentaria

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, han firmado un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en ámbitos estratégicos para el sector agroalimentario cooperativo, especialmente en materia de análisis de mercados, formación directiva y organización de encuentros sectoriales de referencia.

El acuerdo, con una duración inicial de un año, contempla el desarrollo de diversas actuaciones orientadas a mejorar el conocimiento, la competitividad y la capacidad de anticipación de las cooperativas agroalimentarias ante los retos económicos, comerciales y regulatorios del sector del sector.

Entre las principales líneas de colaboración destaca el impulso al análisis y difusión de información sobre mercados agroalimentarios. En este ámbito, la Fundación Grupo Cajamar elaborará informes y análisis sectoriales que serán debatidos y contrastados por las estructuras sectoriales de Cooperativas Agro-alimentarias. Asimismo, ambas entidades colaborarán en la organización de seminarios web relacionados con el seguimiento y evolución de los mercados.

El convenio también refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la formación y el desarrollo del talento cooperativo mediante la puesta en marcha de un Programa de Formación dirigido a directivos y pre-directivos de cooperativas agroalimentarias. Este programa buscará fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo, así como abordar los principales desafíos y oportunidades de futuro del sector y del modelo cooperativo.

Además, Cooperativas Agro-alimentarias y Cajamar colaborarán en la celebración de la presentación del estudio de impacto socioeconómico de la Ley de Integración Cooperativa Agroalimentaria (LICA) y de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs) de España.

El acuerdo incluye igualmente el apoyo de Cajamar a la organización del Business Forum COGECA, encuentro de referencia de las cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea que se celebrará en Almería el próximo 10 de noviembre. El foro reunirá a representantes de las principales cooperativas europeas para debatir sobre el futuro del mercado único y el papel de las cooperativas en su fortalecimiento desde la acción productiva, comercial y económica.

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Con este convenio, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Cajamar consolidan su colaboración orientada a generar conocimiento, fomentar la formación y fortalecer el papel de las cooperativas agroalimentarias en el desarrollo económico y social del medio rural.