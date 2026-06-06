Las infecciones de animales a personas causan más de 30 contagios en un año en la Región

El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud detecta al año algo más de una treintena de casos de infecciones zoonóticas, aquellas que se transmiten de animales a personas y que "suponen un problema importante de salud pública", tal y como detallan los especialistas en el último informe epidemiológico publicado, en el que hacen una valoración de todos los casos detectados en la Región de Murcia en el año 2024.

En ese periodo se confirmaron un total de 31 infecciones zoonóticas en la comunidad, de las que 25 casos fueron de fiebre Q; cinco casos de hidatidosis; y un caso de leptospirosis. Sin embargo, no se notificaron casos de brucelosis en 2024, el último caso de carbunco se declaró en 2011 y no hay registro de casos de rabia ni peste desde que se iniciaran sus registros en los años 80.

La transmisión de las infecciones zoonóticas puede producirse de forma directa, mediante el contacto con animales infectados, o de forma indirecta, a través del consumo de alimentos o por la exposición a productos o ambientes contaminados. Los epidemiólogos dicen que estas constituyen un importante reto para la salud pública mundial debido a la estrecha interacción entre las personas y los animales, ya sea a través de animales domésticos, del entorno de las actividades agrícolas y ganaderas o del contacto con fauna silvestre en el medio natural, aunque en su conjunto presentan baja incidencia acumulada en la Región.

Fiebre Q, presente en Lorca

La fiebre Q es una enfermedad zoonótica bacteriana y cuyos principales reservorios para el ser humano son los rumiantes domésticos, como cabras, ovejas y vacas, por lo que está considerada enfermedad profesional en ganaderos y veterinarios. Entre sus síntomas se encuentra la fiebre, la hepatitis y la neumonía.

No hay registro de casos de rabia ni peste desde los años 80

Salud pública informa de que a partir de 2022 se detectó un incremento notable del número de casos declarados de esta enfermedad en el área de salud de Lorca, con una intensa actividad ganadera, si bien en 2024 la incidencia acumulada de esta enfermedad se ha reducido hasta situarse en valores similares a los registrados a nivel nacional. En 2024 se declararon 25 casos de fiebre Q en la Región, con una incidencia de 1,6 casos por 100.000 habitantes, inferior que la del año previo (2,2). Los casos fueron más frecuentes en hombres, con edad media de 43 años.

Ese mismo año se detectó un aumento de la incidencia de hidatidosis a nivel regional. En concreto, se notificaron cinco casos, con una incidencia superior a la nacional. La hitadiosis es una enfermedad zoonótica producida por la fase larvaria del parásito. El ciclo de transmisión implica a perros domésticos, mientras que los hospedadores intermedios suelen ser ganado vacuno, caprino u ovino. Las personas infectadas pueden desarrollar quistes hidatídicos, con afección en el hígado y los pulmones.

Por último, en 2024 únicamente se confirmó un cado de leptospirosis, y se mantiene con una incidencia baja frente al ascenso que presenta a nivel nacional. Esta enfermedad está causada por bacterias y su incidencia es especialmente elevada en países tropicales y subtropicales. La exposición humana se suele producir en contextos laborales, particularmente en actividades agrícolas o ganaderas. Los roedores son el principal reservorio de la infección en humanos, así como el ganado o los perros.