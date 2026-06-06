La hepatitis C se contiene en la Región de Murcia y registra 75 nuevos diagnósticos, la cifra más baja desde 2013

La Región de Murcia registró 75 casos de hepatitis C el pasado año 2025, la cifra más baja desde 2013. Según indicó la Comunidad en una nota de prensa, se trata de una tasa de incidencia de infección por este virus inferior a los 5 casos por 100.000 habitantes.

En 2024, por ejemplo, hubo un total de 124 nuevos diagnósticos, lo que supuso un 5,1% del total nacional. Los casos de hepatitis C son inferiores, también, a los años de la pandemia del COVID-19 en la que las infecciones se redujeron por el confinamiento. Concretamente, hubo 87 casos.

Todos estos datos están recogidos en el informe ‘Vigilancia epidemiológica de las hepatitis B y C’ elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud que busca analizar el impacto de esta enfermedad vírica en el periodo pospandémico (2021 a 2025).

Otro de los elementos destacados al respecto de la hepatitis C es que los hombres han presentado más casos durante los últimos cinco años: 13,7 casos por cada 100.000 varones, mientras que las en las mujeres hay 5,1 casos por cada 100.000; en todos los grupos de edad a partir de los 30 años. Asimismo, para ambos sexos la mayor tasa de incidencia se encuentra en la franja de edad de los 50 a los 59 años.

Sobre el país de nacimiento, el estudio señala que el 28,7% de las personas con diagnósticos de esta infección no nacieron en España, pero tampoco registraron un diagnóstico previo en su país de origen. Estos datos sí que suponen un incremento al respecto de los datos prepandémicos (2016-2019) en los que el 23% procedía del extranjero.

El Ejecutivo regional señaló, mediante una nota de prensa, que el diagnóstico precoz de las hepatitis víricas es "fundamental" para su tratamiento eficaz. Las tasas de curación se sitúa por encima de del 95% y el tratamiento suele durar tres meses

Tanto la hepatitis B como la C se transmiten principalmente a través de sangre contaminada, relaciones sexuales sin protección y de una madre infectada a su hijo recién nacido. No obstante, el sexo y el traspaso de madre a hijo es más común en la B que en la C. Ambas son, también, la principal causa de cirrosis y cáncer hepático en todo el mundo

Origen de la infección

La principal causa de transmisión de esta enfermedad vírica sigue siendo el sexo; el 27% de los casos se produjo por este contacto interpersonal.

Un importante peso tienen también las drogas inyectadas, causantes del 24% de las infecciones. Por otro lado, la investigación señala que hay un 33% de los casos con infección aguda que no disponía de información sobre el posible factor de exposición. Solo se registró un caso de infección aguda por VHC en el que se desconoce el mecanismo de transmisión.

Hepatitis B

Al respecto de la hepatitis B, en 2025 se confirmaron 28 casos de infección aguda en la Región de Murcia, 1,76 casos por cada 100.000 habitantes, el doble a la registrada en 2024. Durante 2025, el 85 por ciento de los casos notificados de hepatitis B correspondieron a hombres (24 de los 28 casos) y la mayor incidencia se observó en el grupo de 25 a 34 años, seguido de la franja de edad de 35 a 44 años. Durante el periodo 2008-2025 se han notificado 8 casos importados de infección por VHB, de los que el último y único caso se registró en 2025. El 64 por ciento de los casos notificados en 2025 requirieron hospitalización, con edades entre 25 y 65 años, sin que se haya registrado ningún fallecimiento entre ellos.

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Estos resultados reflejan una situación en la que confluyen diversos factores como el uso de drogas tanto inyectables como no inyectables, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual como el VIH y prácticas sexuales de riesgo, que favorecen la transmisión por vía sexual, a pesar de que tanto el VHC como el VHB son virus que se transmiten, principalmente, por vía parenteral, principal vía de transmisión a nivel mundial.