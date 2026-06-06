La Fuente del Gorgotón de Cieza: la exótica piscina natural en la que pasar el verano

Al oeste del casco urbano de Cieza, prácticamente lindando con la vecina Calasparra, se esconde uno de las joyas escondidas que regala la naturaleza de la Región de Murcia. A escasos metros del Cañón de Almadenes y las Cuevas de Arte Rupestre de la Serreta y del Arco, el Río Segura emerge en forma de un "jacuzzi" natural ideal para el baño durante las épocas más culorosas del año.

Se trata de un nacimiento único. La Fuente del Gorgotón es una poza de agua cristalina que brota de debajo de las rocas. Sobre la roca caliza, la lluvia y el río han formado el paisaje de forma singular. A través de la roca, el agua filtrada quedó atrapada a 200 metros de profundidad media formando el acuífero sinclinal de Calasparra, un destacado depósito subterráneo.

Fuente del Gorgotón. / CARM

A pesar de no ser demasiado espacioso, el número de visitantes no suele ser muy elevado debido a su lejanía de los cascos urbanos, lo que lo convierte en un atractivo lugar para disfrutar de uno de los baños más peculiares que tiene la Región de Murcia. Su temperatura media suele ser constante y de en torno a unos 23 grados que lo hacen propicio para un buen chapuzón, ya no solo en verano, sino que también otras épocas del año.

¿Cómo llegar a la Fuente del Gorgotón?

Desde Cieza, el lugar se encuentra a 22 minutos en coche. Se accede desde la carretera RM-532, tomando posteriormente la de Caravaca y, por último la de Almadenes. A la llegada encontrarás la Centro de Interpretación de Almadenes, que queda en el margen contrario al de la poza. En apenas metros se encuentra una senda por la que descender hasta la pasarela que permite cruzar el Río Segura y llegar al destino.