Emoción entre los murcianos en Madrid por el encuentro con el Papa León XIV: “Es una oportunidad única”

‘Alzad la mirada’ es el lema del primer viaje apostólico del Papa, con el que León XIV quiere tocar el corazón de España y, en su primer día, superó todas las expectativas, especialmente para los cientos de vecinos de la Región de Murcia que respondieron a la llamada del sucesor de Pedro. “Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”, destacó el Santo Padre, afirmado que “el mensaje de paz que, en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”.

Un mensaje que paz que fue acogido por los más de 300 jóvenes de la Diócesis de Cartagena que participan estos días en una peregrinación histórica y en la que la Región de Murcia vuelve a tener una fuerte presencia.

A lo largo de la jornada, se fueron sumando otros grupos de peregrinos venidos de diferentes puntos de la Región, como fue el caso de Jimena, Irene, Águeda, Judith, Dayana y la pequeña Elena, la benjamina del grupo que llegaron a media mañana procedentes de la población de Blanca. Todas ellas mostraron su ilusión y emoción de estar cerca del Santo Padre, en una jornada donde los jóvenes tuvieron un protagonismo especial, teniendo la oportunidad de preguntar al Santo Padre por sus inquietudes y dudas en el acto celebrado en la Plaza del Lima de Madrid y en el que participaron cerca de trescientos mil jóvenes. “Es una oportunidad única, que no sabemos cuándo podremos volver a vivir”, explicaban.

La última vez que el Papa visitó España fue en 2011 en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). En aquel momento, el párroco de San Juan Evangelista de Abarán, Sergio Palazón, era seminarista y recuerda aquel viaje “con mucha alegría”. “Tuvimos la oportunidad de estar en aquella ocasión cerca de Benedicto XVI y para mí es una gran alegría poder acompañar ahora como sacerdote a un grupo de peregrinos de mi parroquia y vivir este encuentro con el Papa León”, asegura, destacando que “en estos encuentros, entre los cantos y la euforia de los jóvenes, se produce un recogimiento muy grande ante las palabras del Santo Padre”.

Pablo Gil y Sofía Orenes, procedentes de la parroquia de San Benito de Murcia, son dos jóvenes que reconocen que esta “es una oportunidad de estar en comunión con el resto de los católicos de España que han venido a este encuentro, además de compartir con él esta vigilia en un entorno de oración”.

Expedición de lorquinos que han acudido al encuentro con el Papa León XIV. / L. O.

Por su parte Sofía, destacaba que “esta vigilia ha sido un momento de demostrar al Santo Padre que somos iglesia e hijos de un mismo Dios”. También recordaron sus palabras en el Jubileo los Jóvenes de Roma el año pasado.

Otra de las peregrinas de la expedición fue Aurora Almagro, que en la JMJ de 2011 tuvo la oportunidad de compartir un almuerzo con Benedicto XVI. “Unos cuantos años después, volvemos a Madrid para vivir con intensidad la visita de un Papa, junto a la gente de la parroquia y de la Diócesis”. Almagro espera vivir un viaje “con ilusión, recordando aquella JMJ con nostalgia, pero sobre todo ilusión y ganas de escuchar al Papa en español, siempre es un aliento de fuerza para la iglesia”. Un aliento que se nota también en la pastoral juvenil: “Estamos viviendo un momento de renovación”, asegura.

Saludo a López Miras

El presidente de la Comunidad Fernando López Miras participaba en la recepción que ofrecían los Reyes de España al Sumo Pontífice en el Palacio Real, donde tuvo la oportunidad de saludar a León XIV. “Un auténtico honor saludar a Su Santidad el Papa León XIV”, puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo regional, quien subrayó que se trata de “unos días para celebrar la fe con ilusión y esperanza”. López Miras destacó que “en la Región de Murcia también alzamos la mirada y nos unimos a la alegría de miles de fieles por tener al Santo Padre en España”.

L. O.

Vigilia de oración en la UCAM de Torrejón

La explanada del Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz acogió una gran Vigilia Internacional de Oración por la Paz el viernes por la noche. A los más de 200 peregrinos de la Universidad Católica de Murcia que acudieron en autobuses, se unieron fieles de la ciudad para celebrar una liturgia de la Palabra presidida por el sacerdote Nacho Latorre, delegado diocesano de Pastoral Universitaria, a la que han asistido la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro.

Vigilia de oración en la UCAM de Torrejón de Ardoz. / L. O.

“El apoyo de diversas autoridades eclesiásticas ha sido extraordinario”, subrayan desde la UCAM: 8 cardenales, de los cuales 5 son responsables de diferentes dicasterios de la Santa Sede, han enviado vídeos y mensajes de apoyo a todos los asistentes. Se trata del cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que ha pedido a los jóvenes de la UCAM que sean “agentes de cambio, con valentía, evitando toda violencia y escuchando el clamor de los marginados”.

María Dolores García, presidenta de la UCAM, compartió su alegría ante el numeroso grupo reunido en Torrejón de Ardoz: “El sentimiento de familia de la UCAM está muy arraigado, porque los lazos que nos unen son los de la fe, la esperanza y la caridad”.

Los peregrinos tuvieron la oportunidad de recibir el sacramento de la confesión como preparación espiritual para la llegada del Papa, que culminará con la vigilia de jóvenes del sábado y la Santa Misa del domingo en la céntrica plaza de Cibeles de Madrid, eventos a los que asistirá esta delegación de la Universidad Católica.