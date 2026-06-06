Más de 500 voluntarios limpian los fondos marinos de la Región

Por toda la costa regional, más de 500 voluntarios participaron ayer en la V Macro Limpieza de Fondos Marinos de la Región de Murcia. La Federación de Actividades Subacuáticas impulsa esta iniciativa a través de más de una veintena de sus centros y clubes, consolidando esta acción como una de las mayores de limpieza submarina del literal mediterráneo, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional. Desde 2005, estas labores se vienen realizando de forma coordinada e impulsada por los clubes locales.

La basura que retiraron los voluntarios en esta quinta edición / L.O

En esta edición, la cantidad de basura que se ha retirado fue menor pero, lejos de ser una mala noticia, confirma la efectividad de actuaciones en los últimos años. La actividad se desarrolló simultáneamente en diferentes puntos de la costa, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, en enclaves como La Manga, Cabo de Palos, Cartagena, La Azohía o Puerto de Mazarrón. No solo pudieron colaborar buceadores titulados, sino también aquellos que practican el snorkel o ayudando desde las propias playas.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, destacó que "esta iniciativa demuestra el compromiso de la sociedad murciana con la conservación de nuestros ecosistemas marinos y pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, entidades y voluntarios para proteger el litoral".

Algunos de los participantes en la limpieza del mar, en Cabo de Palos / L.O

Vera subrayó que "la mejor forma de conservar el medio marino es implicar a la ciudadanía en su cuidado y sensibilizar sobre el impacto que tienen los residuos cuando llegan al mar", y agradeció la participación de los cientos de voluntarios que se han sumado a esta nueva edición.

La Macro Limpieza de Fondos Marinos cuenta con financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y de la Comunidad Autónoma, y forma parte de las actuaciones dirigidas a fomentar la protección del medio marino, la sostenibilidad y la concienciación ambiental.

8.000 kilos de residuos

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2021 se han retirado más de 8.000 kilos de residuos de los fondos marinos de la Región de Murcia gracias a la participación de miles de voluntarios y decenas de entidades vinculadas al buceo y a la protección del medio ambiente.

El objetivo no es únicamente retirar residuos del fondo marino, sino también reforzar la concienciación ciudadana sobre el impacto de la basura en los ecosistemas costeros.

Foto de familia de un grupo de voluntarios que participaron en la macro limpieza de fondos marinos / L.O.

El director general recordó que la Región de Murcia cuenta con algunos de los espacios marinos "más valiosos del Mediterráneo" y destacó la importancia de «seguir impulsando acciones de sensibilización y conservación que contribuyan a la regeneración ambiental de los fondos marinos".