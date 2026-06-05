La UE mantiene la presión sobre la Región de Murcia por la contaminación por nitratos

La Región de Murcia sigue bajo la atención de las autoridades europeas por la contaminación de las aguas causada por nitratos de origen agrario. La Comisión Europea volvió a señalar esta semana a la comunidad autónoma dentro del procedimiento abierto contra España por el incumplimiento de la normativa comunitaria, mientras el Gobierno regional defiende que los nuevos programas de actuación para las zonas vulnerables están a punto de completar su tramitación.

Bruselas anunció el envío de una carta de emplazamiento a España por no haber ejecutado plenamente la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo de 2024, que concluyó que el Estado no protegía adecuadamente las aguas frente a la contaminación provocada por nitratos procedentes de la actividad agrícola y ganadera.

La Comisión reconoce avances en distintos territorios desde aquella resolución, pero considera que persisten incumplimientos que impiden dar por cerrada la ejecución de la sentencia.

Entre las comunidades autónomas citadas figura la Región de Murcia, junto con Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Según la institución europea, los últimos datos disponibles muestran que la calidad de las aguas en estos territorios «no ha mejorado con respecto al período anterior», lo que evidencia que las medidas aplicadas hasta ahora no han logrado los resultados esperados.

Además, Bruselas sostiene que España sigue sin adoptar todas las actuaciones adicionales necesarias para combatir la contaminación por nitratos en estas comunidades. Por ello, ha activado el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concediendo al Estado dos meses para responder. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría volver a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia y solicitar sanciones económicas.

Fase final de la nueva normativa

Desde la Consejería de Agricultura subrayan, sin embargo, que los nuevos programas de actuación en zonas vulnerables afrontan ya la fase final de su tramitación. El documento ha superado la consulta pública previa, la Evaluación Ambiental Estratégica y la incorporación de la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica.

También ha concluido recientemente un nuevo periodo de exposición pública, durante el que se recibieron más de un centenar de alegaciones de particulares, administraciones y organizaciones agrarias. Tras su análisis, la Administración regional asegura haber estimado más del 40% de las propuestas presentadas.

Fuentes del departamento insisten en que la comunidad autónoma se encuentra "al final del proceso" y recuerdan que este último trámite ha permitido incorporar los cambios más recientes al texto.

Según el calendario previsto, el documento será sometido este mes a los consejos asesores autonómicos de Medio Ambiente, Agua, Agricultura y Mar Menor. Después deberá pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Jurídico de la Región antes de su aprobación definitiva.

La normativa afectará a 150.056 hectáreas de cultivo, el 13,26% del territorio regional. Desde la Consejería destacan que los programas de actuación reúnen en un único documento las obligaciones nacionales y autonómicas que agricultores y ganaderos ya aplican en sus explotaciones. El departamento que dirige Joaquín Buendía recuerda además que en el Campo de Cartagena ya se aplican medidas reforzadas desde 2020 al amparo de la Ley del Mar Menor.

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La nueva advertencia de Bruselas llega así cuando la Región de Murcia encara los últimos pasos para aprobar una normativa llamada a responder a las exigencias europeas en materia de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos.