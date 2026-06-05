Ucomur 'evoluciona' hacia su versión 2.0 para liderar los empleos del futuro y los sectores emergentes

Una evolución hacia una versión nueva y actualizada para liderar los empleos del futuro. El cooperativismo regional quiere dar el salto hacia una etapa "2.0" centrada en la innovación y los sectores emergentes.

Así lo aseguró el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, durante la celebración de la 40ª Asamblea General de la organización, que reunió a unas 500 personas entre cooperativistas, representantes de la sociedad empresarial, civil y política de la Región de Murcia.

Pedreño recordó el reciente informe del Foro Económico Mundial que prevé la desaparición de 92 millones de empleos en el mundo por la irrupción y el avance imparable de la inteligencia artificial, aunque también la creación de otros 178 millones.

"Hay un diferencial positivo, pero ¿dónde van a aparecer? Ese es el gran reto", apuntó el presidente del cooperativismo regional, insistiendo en que el objetivo pasa por anticiparse a esos cambios y preparar a trabajadores y empresas para los nuevos nichos laborales.

En este sentido, enumeró aquellas posibilidades que se podrían abrir para las cooperativas en campos como la digitalización, la innovación, la energía, la economía circular y la economía de los cuidados, sectores donde, según reconoció, el cooperativismo ya está implantándose y aún tiene margen de crecimiento.

"Tenemos que informar a las personas para que nuestra Región esté a la vanguardia de la modernización de las empresas. Hasta ahora el cooperativismo ha estado muy centrado en educación, construcción o industria, pero no tanto en la vanguardia de los sectores emergentes", expuso.

El modelo cooperativo regional generó más de 3.000 empleos en 2025 y prevé crear otros 2.100 en 2026

El presidente de Ucomur defendió además la necesidad de actuar antes de que la innovación "atropelle" a las organizaciones. "Vamos a pararnos, vamos a formar a la gente y vamos a ver dónde están esos empleos futuros", declaró. La organización impulsará programas de formación dirigidos tanto a desempleados como a socios y trabajadores de cooperativas con el objetivo de hacer a las empresas "cada vez más competitivas y con más futuro".

Un año "magnífico" e histórico

Pedreño destacó que 2025 fue "un año magnífico de reconocimiento institucional" para la economía social de la Región de Murcia, coincidiendo con la designación de Murcia como Capital Española de la Economía Social y presumió del peso que el cooperativismo regional ha alcanzado dentro y fuera de España en los últimos años, recordando también la inauguración mundial del Año Internacional de las Cooperativas en el Romea, así como la primera Semana Europea de la Economía Social, en la que participaron representantes de 27 países y más de 200 organizaciones europeas.

"Son eventos que reconocen el papel que está desempeñando el cooperativismo y la economía social en nuestra Región", afirmó Pedreño recordando la visita de la Task Force de Naciones Unidas como "el refrendo definitivo" al protagonismo adquirido por Murcia en este ámbito.

Tres mil empleos en el último año

Durante el acto se recordó que el sector cooperativo generó unos 3.000 empleos durante 2025 y prevé crear otros 2.100 puestos de trabajo en 2026. "En la Región de Murcia tenemos más de 2.000 entidades operativas que han generado más de 8.500 puestos de trabajo y solo en el último año se han creado más de 130 nuevas cooperativas", presumió el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, resaltó que "este modelo de Ucomur es un modelo de éxito no solo empresarial, sino también de vida, donde los valores de la economía social ayudan al progreso de la Región".

Asimismo el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, recordó durante su intervención que el Gobierno central ha aprobado la nueva Ley Integral de la Economía Social, "la mayor reforma normativa de este tipo en las últimas décadas", además de poner el marcha el PERTE de la Economía Social con la movilización de más de 2.500 millones de euros. "Para nosotros, la economía social no es únicamente un modelo empresarial, es también una herramienta para transformar la sociedad. Compartimos valores, objetivos y desafíos; compartimos un mismo modelo de sociedad", resaltó Lucas.

Durante el acto, conducido por el periodista Manuel Campo Vidal, se homenajeó al alcalde José Ballesta

Durante el acto también hubo momentos emotivos, como el homenaje al fallecido alcalde de Murcia José Ballesta: su mujer, Pilar Viñas, recibió de manos de Pedreño una placa conmemorativa para agradecerle al regidor todo el trabajo que hizo para que Murcia fuese el pasado año Capital Española de la Economía Social. "Desde el momento en el que se lo propusimos no puso ningún 'pero' e incluso pidió el número de la ministra para abanderar esa petición", recordó Pedreño ante el aplauso unánime y sentido de todo el salón de celebraciones de Promenade.

Pilar Viñas, viuda de Ballesta, recibió la placa de Ucomur en agradecimiento a la labor del alcalde. / Juan Carlos Caval

El presidente de Ucomur resaltó ante los centenares de asistentes que la Asamblea General se celebraba después de un año extraordinario que no era fruto de la casualidad, ni de un éxito puntual ni el éxito de una sola persona: "Es la continuidad de más de cuatro décadas de crecimiento sostenido, de trabajo constante y de compromiso colectivo impulsado".

En el acto, conducido por el periodista Manuel Campo Vidal, se recordó asimismo a "todas aquellas personas que, allá por 1984, dieron los primeros pasos para construir la hermosa realidad que hoy representa un colectivo de empresas cooperativas que factura cerca de 8.500 millones de euros, casi el 12% del total de la facturación de la Región".

El último mensaje de Pedreño a los cooperativistas fue que los últimos logros cosechados "deben servir para fortalecer" su presencia institucional: "Recordad que uno de nuestros principales objetivos, si no el más importante, es estar en los foros donde se deciden las propuestas que puedan influir en nuestras empresas, donde se debates las políticas públicas. Debemos aprovechar todo lo construido durante este año para abrir una nueva etapa de crecimiento, liderazgo e influencia para el cooperativismo en la Región de Murcia y para el conjunto de la economía social", concluyó.