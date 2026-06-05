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Salas de estudio abiertas hasta el amanecer: UMU y UPCT amplían horarios para preparar los exámenes

Los universitarios cuentan con horarios ampliados durante las próximas semanas para preparar las pruebas del último cuatrimestre

Estudiantes en la sala de estudio de Alfonso XIII, que abre hasta las 4 de la madrugada y es una de las más utilizadas.

Estudiantes en la sala de estudio de Alfonso XIII, que abre hasta las 4 de la madrugada y es una de las más utilizadas. / UPCT

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Ana García

Ana García

El inicio del periodo de exámenes de fin de curso ha llevado a las universidades públicas de la Región de Murcia, Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a reforzar y ampliar el horario de sus salas de estudio prácticamente hasta el amanecer y en algunos casos, incluso, 24 horas.

Estas últimas semanas del curso, miles de universitarios están volcados en sus estudios con la vista puesta en sacar adelante todas las asignaturas y así poder dejar los libros 'aparcados' hasta el próximo mes de septiembre. Para ello, disponen de un mayor horario en las instalaciones de ambas universidades dedicadas al estudio, ya sea en las propias bibliotecas o en las salas de estudio anexas a estas.

La Universidad de Murcia mantiene estos días el horario ininterrumpido de 8.30 a 21.00 horas en la Biblioteca General de Espinardo, en la Biblioteca Luis Vives y en la Biblioteca Nebrija. Además, han decidido ampliar horarios en salas de estudio, como la adscrita a la Biblioteca General, que este fin de semana mantendrá sus puertas abiertas hasta las 22.00 horas, mientras que los fines de semana del 13-14 de junio y 20-21 de junio el horario se ampliará hasta las 6.00 de la madrugada.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena también inicia un nuevo periodo de apertura extraordinaria de sus bibliotecas y salas de estudio con motivo de los exámenes del segundo cuatrimestre. Del 6 de junio al 19 de julio, los estudiantes dispondrán de espacios habilitados durante 19 horas diarias para preparar los exámenes en un entorno adaptado a sus necesidades.

En el Campus Alfonso XIII, la Sala 1 del CRAI Biblioteca abrirá de 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Además, su sala de estudio permanecerá abierta de forma ininterrumpida desde las 21.00 hasta las 4.00 de la madrugada. Durante los fines de semana y festivos, esta sala de estudio abrirá de 9.00 a 4.00 horas.

Asimismo, y ante la gran demanda, se han habilitado varias aulas adicionales como sala de estudio, que contarán con el mismo horario que las salas de estudio del CRAI Biblioteca: de lunes a viernes de 8.00 de la mañana a 4.'00 de la madrugada, y fines de semana y festivos de 9.00 a 4.00 horas.

En el Campus Muralla del Mar, la Sala 2 del CRAI Biblioteca abrirá de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de 8.30 a 14.00 horas. Las salas de estudio continuarán abiertas hasta las 4.00 de la madrugada.

Por su parte, la sala 3 del CRAI Biblioteca, ubicada en el Campus CIM, mantendrá su horario habitual de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas.

Noticias relacionadas y más

La UPCT dispone con 85 plazas destinadas a estudiantes de otras universidades y usuarios externos registrados (titulados universitarios), así como de la alianza UP4 de universidades politécnicas españolas (UPCT, UPV, UPM y UPC). Las personas interesadas en acceder a estos espacios deberán registrarse en el sistema de identidad de la UPCT, completar el formulario disponible en la web oficial y adjuntar la documentación requerida. Los permisos otorgados tendrán validez durante todo el curso académico.

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