Roberto Brasero avisa del cambiazo del tiempo que le espera a Murcia: "Volverán a subir las temperaturas"

La Región de Murcia se prepara para vivir un fin de semana de contrastes meteorológicos. El sábado llegará con cielos nubosos y alguna precipitación ocasional, mientras que el domingo despejará para dar paso a un calor que volverá a hacer acto de presencia en toda la comunidad.

Y es que los murcianos llevan días montados en una auténtica montaña rusa térmica. El prestigioso meteorólogo Roberto Brasero lo explica con claridad: "Volverán a subir las temperaturas este fin de semana después del vaivén térmico que hemos tenido los últimos días". Una subida que, según el experto, se notará especialmente el domingo, que "volverá a ser un día muy caluroso y veraniego en la mayor parte de España".

Un sábado para no guardar el paraguas del todo

El primer día del fin de semana arrancará con el cielo tapado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos con nubes bajas para la Región de Murcia, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, aunque la situación mejorará por la tarde, cuando la jornada tenderá a quedar poco nubosa con intervalos de nubes altas. El viento soplará flojo de componente este.

En cuanto a las temperaturas del sábado, Murcia capital marcará los valores más elevados de la región, con una mínima de 20 grados y una máxima que rozará los 32. Lorca se moverá entre los 17 y los 30 grados; Caravaca de la Cruz, entre los 14 y los 30; Yecla, entre los 15 y los 30; y Cartagena, algo más fresca por su condición litoral, alcanzará los 27 grados tras una noche en la que no bajará de los 21.

Si se comparan con las del viernes, las máximas subirán de forma generalizada. Murcia pasará de 29 a 32 grados, Lorca de 31 a 30 (prácticamente sin cambios), Caravaca de la Cruz de 29 a 30, y Yecla experimentará la subida más llamativa, de 25 a 30 grados. Solo Cartagena se mantendrá estable, con una máxima de 27 en ambas jornadas.

El domingo: despejado y con el calor de vuelta

El domingo traerá un panorama bien distinto. Aemet augura cielos poco nubosos para toda la Región, con temperaturas que se mantendrán estables o bajarán ligeramente en algún punto, y vientos flojos del este que podrían ser ocasionalmente moderados en el litoral.

Las máximas oscilarán entre los 27 y los 31 grados. Murcia volverá a liderar el ranking térmico con 31 grados y una mínima de 20. Lorca alcanzará los 30 tras una noche a 17; Caravaca de la Cruz se quedará en 28 con 14 de mínima; Yecla rozará los 29 grados; y Cartagena, de nuevo la más templada, se moverá entre los 22 y los 27.

Brasero deja pocas dudas sobre lo que se avecina: el domingo será "un día muy caluroso y veraniego", parte de esa "nueva subida" que anticipa para el fin de semana después del respiro térmico de los últimos días.

¿Y el viernes? Un anticipo del cambio

Para entender lo que se viene, conviene tener presente este viernes. Brasero señala que en ese día "la máxima prevista para Murcia es de 29°C", una cifra que quedará lejos de las que se registrarán el fin de semana.

Además, la Aemet advierte de que la entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará ese día cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, con precipitaciones posibles en zonas cercanas al cabo de la Nao y descensos notables de temperaturas en el Mediterráneo y el tercio oriental peninsular. Una bajada puntual que, como anticipan tanto el meteorólogo como la Aemet, no durará demasiado. El calor veraniego tiene en el domingo su próxima cita con la Región de Murcia.