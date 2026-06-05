CC OO y UGT creen que el Gobierno regional lleva al Supremo la regularización de inmigrantes como "guiño a Vox" de cara a los futuros presupuestos

CC OO y UGT de la Región de Murcia manifestaron este viernes su rechazo a la denuncia ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno de la Región de Murcia del proceso de regularización de personas migrantes que ha puesto, alegando que este proceso vulnera el principio de autonomía financiera. Según ellos, esta "incomprensible postura del gobierno de la Comunidad se debe a un guiño político que le está haciendo el PP a la ultraderecha de Vox de cara a buscar su apoyo a los próximos presupuestos regionales a negociar en un plazo inminente".

Los sindicatos califican su actitud de "irresponsable", ya que supone que la Comunidad "le está dando la espalda ni más ni menos que a la economía regional", e inciden en que la participación de las personas migrantes es crucial para el desarrollo de la mayor parte de las empresas y sectores productivos de la economía murciana. UGT y CC OO consideran que la regularización es necesaria porque "es la única manera de incorporar a una población con todos sus derechos y deberes" y eliminar los efectos perniciosos que genera en las personas el no tener papeles.

Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, secretarias generales de UGT y CC OO. / L. O.

Además de que el proceso de regularización de personas migrantes es "una cuestión pura y dura de derechos humanos", añaden que también se necesita legalizar la situación de muchas personas que ya están entre nosotros, trabajando y aportando con sus cotizaciones y sus tributaciones tanto a las arcas de la Seguridad Social como a las de Hacienda.

En este sentido, desde CCOO y UGT rescatan informes publicados por el Consejo Económico y Social para reafirmar la realidad migratoria en España, destacando el impacto positivo que tiene para las economías española y murciana, aportando al sistema mucho más de lo que consumen. "En la Región de Murcia, por cada euro que las personas migrantes reciben, aportan 1.72 euros, lo que desmiente el discurso del colapso financiero que aduce la Comunidad", subrayan.

Por cada euro que las personas migrantes reciben, aportan 1.72 euros, lo que desmiente el discurso del colapso financiero CC OO y UGT

Por otro lado, desde UGT y CCOO critican que el Gobierno regional dé la espalda e ignore lo que muchas patronales regionales están indicando: falta mano de obra. Recuerdan que recientemente la patronal del transporte ha dicho que faltan 2.000 conductores en la Región de Murcia, y que la patronal de la construcción ha declarado que se necesitan 25.000 trabajadores en el sector. Por otro lado, agregan que el propio Gobierno regional acaba de aprobar un Plan Industrial 2026-2035 en el que pretende alcanzar las 100.000 personas trabajando en un sector que ahora mismo solo ocupa a 79.200." ¿De dónde van a salir esos nuevos 20.000 trabajadores que se necesitan en la industria murciana en la próxima década?", se preguntan.

En opinión de ambos sindicatos, "no todo vale", y la regularización de personas migrantes, para la que ambas centrales sindicales están colaborando activamente, "es un proceso necesario tanto por humanidad como para preservar los intereses económicos y el futuro productivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".