La Región de Murcia vende más que nunca al exterior: récord histórico para sus frutas y hortalizas

La fortaleza exportadora del campo murciano no tiene techo. En un contexto marcado por el incremento de costes, la incertidumbre regulatoria y la competencia exterior, las frutas y hortalizas de la Región de Murcia han arrancado 2026 con cifras inéditas y consolida así su peso como uno de los grandes motores económicos del territorio.

Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia han registrado el mejor primer trimestre de toda la serie histórica. Entre enero y marzo de 2026, el sector alcanzó una facturación de 1.154 millones de euros en ventas al exterior, un 14,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

El incremento supone 143,8 millones de euros adicionales respecto al primer trimestre de 2025 y confirma la buena evolución de un sector que continúa ganando presencia en los mercados internacionales pese a las dificultades que afronta.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, destacó estos resultados durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), celebrada en Pulpí (Almería).

Durante su intervención, López Miras aseguró que "el sector está superando los problemas del día a día, y está creciendo", al tiempo que atribuyó estos resultados a la capacidad de adaptación y al trabajo desarrollado por productores y exportadores. A su juicio, las empresas del sector "están haciendo las cosas muy bien" a pesar de las amenazas que afectan actualmente al sector primario.

El presidente regional también puso en valor la labor de Proexport, una organización que, según señaló, genera miles de empleos y oportunidades para numerosas familias. Además, subrayó la contribución del sector a la imagen exterior de la comunidad autónoma, ya que cuando consumidores de cualquier parte del mundo prueban estos productos de primera calidad, "están identificando a la Región de Murcia".

Respecto a los desafíos que afronta la agricultura regional, López Miras coincidió con las reivindicaciones del sector al señalar la competencia de terceros países como uno de los principales problemas. En este sentido, defendió la implantación de cláusulas espejo y mecanismos de salvaguarda, así como un mayor control en las fronteras para garantizar condiciones equitativas.

Asimismo, reclamó a las instituciones europeas que acompañen las restricciones sobre determinados productos fitosanitarios con soluciones viables para los agricultores. "No se puede prohibir un producto fitosanitario si al mismo tiempo no se plantea una alternativa biológica", afirmó, advirtiendo de que esta situación perjudica la competitividad de la agricultura europea.

Pese al récord exportador, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que las empresas siguen soportando una importante presión económica. Según indicó, los costes laborales continúan aumentando y, aunque las ventas crecen, los márgenes de productores y exportadores son cada vez más reducidos.

Por último, López Miras celebró que la asamblea de Proexport se haya desarrollado en Pulpí, destacando los estrechos vínculos que unen a Murcia y Almería en materia agrícola. En su opinión, ambas comparten una misma realidad productiva y afrontan retos comunes, por lo que "son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan".

José Méndez, fundador de Grupo Agrícola Perichán recibe la distinción, junto a Fernando López Miras y el presidente de Proexport, Mariano Zapata / CARM/Ángela Ortiz

Reconocimientos

Durante la Asamblea, Proexport hizo entrega de su Insignia de Oro al empresario José Méndez, fundador de Grupo Agrícola Perichán, con sede en Mazarrón, en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional, así como a su contribución al desarrollo del sector hortofrutícola y, en especial, del sector tomatero.

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Además, la asociación distinguió a la Comunidad de Regantes de Pulpí por su contribución al desarrollo agrario y socioeconómico de su comarca, garantizando el suministro a los regantes en una de las zonas con mayor escasez hídrica de Europa.