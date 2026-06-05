La Región de Murcia respira tras el calor extremo: así será el tiempo este fin de semana

La Región de Murcia afronta un fin de semana más llevadero después del episodio de calor intenso que marcó el arranque de la semana. No será, ni mucho menos, un regreso a la primavera suave, pero sí un respiro frente al ambiente abrasador que vivió el pasado martes.

El contraste será evidente. Tras una semana en la que el calor volvió a recordar que junio ya pisa como julio, el fin de semana dejará valores más agradables para salir a la calle, abrir ventanas sin resignación y, por qué no, inaugurar oficialmente la temporada de chapuzones. Porque aunque el termómetro afloja, las temperaturas siguen siendo de verano: Murcia alcanzará los 32 grados el sábado, Lorca rondará los 30 y Cartagena se moverá en torno a los 27, con noches suaves y mínimas que ya empiezan a tener sabor tropical.

Viernes: alivio en el interior y posibles chubascos

La jornada de este viernes estará marcada por cielos poco nubosos durante la primera parte del día, aunque la nubosidad irá aumentando a partir del mediodía, especialmente por la presencia de nubes bajas.

Las temperaturas bajarán en el interior, con un descenso más acusado en el Altiplano. Yecla, por ejemplo, se quedará en 25 grados de máxima, un valor mucho más amable que el de los días de calor más intenso. En Caravaca de la Cruz se esperan 29 grados, mientras que Lorca alcanzará los 31, Murcia los 29 y Cartagena los 26.

El litoral, como suele ocurrir, vivirá otro escenario: menos oscilación térmica, más humedad y ambiente algo más estable. En Cartagena la mínima no bajará de 21 grados, una cifra que confirma que las noches empiezan a entrar ya en terreno plenamente veraniego.

Sábado: suben las máximas, pero sin el castigo del calor extremo

El sábado comenzará con cielos nubosos por nubes bajas, aunque la tendencia será a una mejoría progresiva durante la tarde, cuando quedarán cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. Las mínimas apenas cambiarán y las máximas subirán en el interior, mientras que en el litoral se mantendrán con pocos cambios.

Murcia será uno de los puntos más cálidos, con 32 grados de máxima y 20 de mínima. En Lorca se esperan 30 grados, igual que en Caravaca y Yecla. Cartagena, por su parte, se quedará en 27 grados, con una mínima de 21.

No es un episodio de calor extremo, pero tampoco conviene engañarse: las máximas ya son de pleno verano. La diferencia es que este fin de semana el calor permitirá planes sin esa sensación de horno abierto que dejó el inicio de la semana. Playa, piscina, sombra, terraza bien elegida y agua cerca: el manual murciano de supervivencia estival vuelve a estar vigente.

Domingo: estabilidad y ambiente de verano

El domingo será, en principio, el día más estable del fin de semana. La Aemet prevé cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos del este, ocasionalmente moderados en el litoral.

Las máximas se moverán entre los 27 grados de Cartagena y los 31 de Murcia. Lorca alcanzará los 30, Yecla los 29 y Caravaca los 28. Las mínimas seguirán siendo templadas: 22 grados en Cartagena, 20 en Murcia, 17 en Lorca y 15 en Yecla.

El viento de componente este ayudará a suavizar algo el ambiente, especialmente cerca de la costa, aunque también puede dejar sensación de bochorno en algunos momentos del día.

Del aviso amarillo al respiro térmico

El cambio se nota especialmente al comparar el fin de semana con el calor de comienzos de semana, cuando la Región llegó a estar bajo aviso amarillo por altas temperaturas y los valores previstos rozaban los 40 grados en zonas del interior. Frente a aquel episodio, los próximos días traerán un calor mucho más asumible, aunque sin perder el tono veraniego.

El descenso será especialmente claro en el Altiplano, donde Yecla pasará de los registros más duros de la semana a máximas de entre 25 y 30 grados durante el fin de semana. En Murcia capital, el termómetro volverá a subir el sábado, pero se quedará lejos de los valores más extremos.

Noches cada vez más tropicales

Más allá de las máximas, el otro aviso silencioso está en las mínimas. Murcia y Cartagena se moverán entre los 20 y 22 grados durante el fin de semana, valores propios de noches tropicales, esas en las que dormir empieza a exigir ventana abierta, ventilador cerca o aire acondicionado para los más calurosos.

En el interior, las madrugadas serán algo más frescas, con 14 grados en Caravaca, 15 en Yecla y 17 en Lorca durante el sábado y el domingo.

Un Mediterráneo más inestable

La situación en la Región se enmarca en un contexto de mayor inestabilidad en el este peninsular. La entrada de una masa húmeda dejará nubosidad, chubascos y tormentas en distintos puntos del Mediterráneo, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde se esperan precipitaciones más relevantes y descenso de las máximas.

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En Murcia, el episodio será menos contundente, aunque suficiente para dejar más nubes, algún chubasco en el interior y un respiro térmico que muchos agradecerán.