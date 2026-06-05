La Región de Murcia ya cuenta con una mascota por cada cuatro habitantes

Cada vez son más los 'nietos' de la generación boomer que ya no se llaman Pablo o Lucía, sino Toby, Luna o Manchitas. Según un reciente estudio del Gobierno central presentado este viernes, en España viven ya más de 15 millones de animales de compañía, un 14% más que en 2021, reflejo de una tendencia que no deja de crecer en los hogares del país.

La Región de Murcia no es ajena a este fenómeno. Frente a una población de 1.605.736 habitantes, el número de mascotas alcanza ya las 413.419, lo que equivale a aproximadamente una mascota por cada cuatro personas. Los perros se sitúan como el animal de compañía más numeroso en la Comunidad, con 204.520 ejemplares, cerca de la mitad del total de mascotas registradas. Muy de cerca aparecen los gatos, que suman 153.494 y representan algo más del 37% de los animales presentes en los hogares de la Región. El resto corresponde a otras especies. Un total de 55.405 animales domésticos en la Región son conejos, aves, tortugas o reptiles.

55.405 mascotas en la Región son conejos, tortugas o reptiles

Aun así, Murcia se sitúa lejos de los primeros puestos del ranking nacional. Ocupa la undécima posición en una clasificación encabezada por Andalucía, donde existe una mascota por cada 2,6 habitantes. Tras ella se sitúan Cataluña y Madrid.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 será el encargado de desarrollar las políticas derivadas de los resultados de este estudio, elaborado bajo el marco de la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023 como respuesta, entre otras cuestiones, al creciente peso de los animales de compañía en los hogares españoles. La normativa reconoce a las mascotas como seres sintientes e incluye medidas como la identificación obligatoria mediante microchip.

La Ley de Bienestar Animal reconoce a las mascotas como seres sintientes e incluye medidas como la identificación obligatoria mediante microchip

Así lo ha establecido el Consejo Estatal de Protección Animal, un órgano integrado por representantes del Gobierno central, las comunidades autónomas, los sectores profesionales, las entidades locales y la sociedad civil, cuya función consiste en informar y orientar las políticas públicas relacionadas con la protección y el bienestar animal. Además, este consejo elaborará un protocolo de actuación para atender a los animales de compañía en situaciones de emergencia o catástrofe y lo pondrá a disposición de las comunidades autónomas.

Cada vez más perros y menos bebés

El auge de las mascotas contrasta con la evolución de la natalidad en España, que continúa registrando mínimos históricos. Según los últimos datos del INE, en 2024 la fecundidad se situó en 1,10 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para garantizar el relevo generacional. En Murcia, tradicionalmente una de las comunidades con mejores indicadores de natalidad, la cifra también ha experimentado un importante retroceso durante las últimas décadas. Actualmente se sitúa en torno a 1,19 hijos por mujer, apenas por encima de la media nacional.

En este contexto, y con los datos del reciente estudio del Gobierno, no resulta extraño que proliferen en redes sociales los memes y vídeos en los que jóvenes responden a la clásica pregunta de sus padres sobre cuándo llegarán los nietos mostrando orgullosos una fotografía de su perro o su gato.

Precariedad frente a la maternidad

Este fenómeno, que podríamos bautizar como un relevo “interespecies”, podría estar relacionado con las dificultades económicas que afrontan las generaciones millennial y Z. La precariedad laboral, los salarios ajustados, el encarecimiento de la vivienda y la dificultad para acceder a un proyecto de vida estable retrasan cada vez más la maternidad y la paternidad.

Como señala la doctora en Humanidades Alicia Valdés en su libro Auge, muchas mujeres en torno a los 30 años ni siquiera contemplan la posibilidad de tener hijos mientras encadenan contratos temporales o comparten vivienda por no poder asumir un alquiler en solitario.

En este escenario, para muchas personas una mascota representa una alternativa afectiva más compatible con sus circunstancias económicas y vitales.