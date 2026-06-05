Las redes se cachondean de la receta del consejero de Ayuso para no pasar calor en las aulas: "Manga corta y pantalón corto, el secreto que Madrid no conocía"

El calor en las aulas murcianas cruzó esta semana la frontera y llegó hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid para compararse con el sofoco madrileño. Lo llevó hasta allí el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, aunque con un enfoque algo distinto al que traen familias y sindicatos de la Región: según él, el calor no solo no es para tanto, sino que puede ser "fuente de inspiración".

Para demostrarlo, De Paco echó mano del poeta archenero Vicente Medina y su célebre 'Cansera': "Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera. Léansela y vean como el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración", afirmó en el Pleno.

Lo que dice exactamente 'Cansera' es que el protagonista no tiene "ni un soplo d'aliento, ni una onza de juerza", que vio morir a su hijo en la guerra y que pide, casi como último deseo: "¡A ver si es pa siempre! ¡Si no me espertara! ¡Tengo una cansera!" Un poema de una belleza y una dureza considerables, aunque los lectores podrán juzgar por sí mismos si encaja en el argumento del consejero.

El murciano que sobrevivió a la EGB

De Paco también aportó testimonio personal al debate. Él cursó la EGB en la Región de Murcia y, según explicó, eso le da cierta autoridad sobre el asunto: "Le puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos, y no pasa absolutamente nada".

Su otra contribución práctica llegó al hilo de lo que hizo esa misma mañana al llevar a su hija al colegio: "¿Sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y pantalón corto, como hemos hecho toda la vida". Además, hizo suya la frase que ya había pronunciado la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo: "Cuando hace calor, hace calor".

Las declaraciones llegan en un momento en que varias familias, sindicatos y centros educativos de Murcia llevan semanas denunciando las dificultades para dar clase en aulas sin climatización, con algunos colegios forzados a suspender la actividad lectiva.

Las redes, a lo suyo

El clip del consejero no tardó en circular por redes sociales y las reacciones llegaron desde distintos frentes, en su mayoría con más ironía que indignación.

El Mundo Today, el medio satírico de referencia, eligió el ángulo de las siglas: "Expulsado el consejero de Cultura de Ayuso tras confesar que cursó la EGB. El partido espera sustituir pronto al político cesado por algún analfabeto suficientemente infracualificado".

En Twitter, @maglocd celebraba el descubrimiento climático: "Ha tenido que venir un murciano como consejero de Cultura a la Comunidad de Madrid para explicar a las familias madrileñas que cuando hace calor hay que poner a los niños manga corta. Que aquí los madrileños, pues no teníamos ni idea de ese secreto".

La réplica más directa llegó de Lola Cabrillana, que situó el debate en el aula de infantil: "Con 25 niños de 3 años lo metía yo una mañana a 40 grados. Con una mañana tendría bastante".

Desde Instagram, los comentarios jugaban con las siglas del nivel educativo del consejero: "Energúmeno, Gañán y Botarate (E.G.B.). Sí, las tiene todas". Otro usuario añadía: "Hay que tener en cuenta que esta gente está acostumbrada al calor de tanto cara al sol".

El creador de contenido Marc Biarnés (@nosoloviernes2) dedicó un vídeo entero al asunto en Instagram, con foco en la relación entre el político y sus votantes: "Para tú llegar aquí, a soltar semejante burrada, y decir, 'esto a mis votantes les va a encantar'... Os están subestimando. No es bueno". Y cerró con una reflexión sobre la inspiración: "No hay inspiración en un golpe de calor. Un golpe de calor le trae inspiración a los médicos, que son los que tienen que decir: ¿Qué hacemos?".

En el programa Malas Lenguas de La 2, José Miguel Villarroya resumía su posición en una frase: "Me parece bien que la clase trabajadora luche por sus derechos. Respecto a lo del consejero de Ayuso, este señor no ha estado nunca en un colegio".