El PP pide más medios para la Guardia Civil ante el "aumento descontrolado" del tráfico de drogas en las costas de la Región de Murcia

La diputada nacional por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha denunciado este viernes el "olvido y abandono" al que tiene sometidos el responsable del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el delegado del gobierno Francisco Lucas a la Guardia Civil, a cuyos agentes han dejado sin casi medios para perseguir las narcolanchas en el litoral regional. Lo ha hecho tras mantener una reunión con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la Región de Murcia, en la que también ha estado la diputada nacional, Miriam Guardiola.

Esta situación, han denunciado los agentes, limita severamente su capacidad de actuación, especialmente en servicios nocturnos, preventivos o de vigilancia permanente. En los últimos meses, la Guardia Civil está registrando un "aumento descontrolado" del tráfico de drogas, la llegada de pateras y narcopateras. Además, está proliferando el fenómeno del petaqueo, consistente en el suministro de combustible a las lanchas del narcotráfico en alta mar.

Proponen un plan contra el narcotráfico que incluye endurecimiento de penas y dotación de medios no letales para la Benemérita

En el encuentro con la diputada nacional, los representantes de los agentes han mostrado su hartazgo con esta situación y le han pedido su ayuda de forma inmediata para que el Gobierno de Sánchez adopte las medidas necesarias para reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, sobre todo, y lo más urgente, "ante el potencial incremento del tráfico de drogas en nuestras costas".

Actualmente, los agentes de la Benemérita asignados a la vigilancia y control de las costas regionales solo tienen tres lanchas, casi inoperativas, una de ellas con más de 20 años. Critican que desde el Ejecutivo central siempre están con promesas de que les van a dotar con más medios, "pero nunca se cumplen", ha explicado. "Es que, incluso, carecen de chalecos antibalas", añadió en un tono de indignación.

El PP ha puesto en marcha una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea Regional, el Congreso y el Senado, con mociones, proposiciones no de ley y preguntas al Ejecutivo central de los diputados y senadores del PP, para exigir al Gobierno de España dotar a este cuerpo de los medios necesarios para que pueda desempeñar su labor de forma más efectiva y segura.

Plan nacional

Ante esta situación, la parlamentaria les ha anunciado que el Partido Popular prepara un plan de acción contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluye además un refuerzo de los medios humanos y materiales, un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.

El plan incluirá una dotación al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de medios no letales para neutralizar narcolanchas; un endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de la Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de Aduanas y funcionarios de prisiones.

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Incluso, el PP plantea que los delitos relacionados con el narcotráfico sean competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas además de la necesidad de declarar a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.