La modernización de las infraestructuras hidráulicas de la MCT, clave para un futuro más sostenible en la Región

En una región marcada históricamente por la escasez de recursos hídricos, hablar de medioambiente es, necesariamente, hablar de agua. Garantizar un abastecimiento seguro, eficiente y sostenible constituye uno de los grandes retos de nuestro tiempo, especialmente en un contexto de cambio climático que obliga a reforzar la resiliencia de las infraestructuras y optimizar cada recurso disponible.

Con esta visión, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) viene desarrollando durante 2026 un importante programa de inversiones destinado a modernizar instalaciones estratégicas para el abastecimiento de agua potable en la Región de Murcia. En conjunto, las actuaciones impulsadas o culminadas este año movilizan cerca de 40 millones de euros y reflejan el compromiso del organismo con una gestión cada vez más eficiente, innovadora y sostenible del agua.

Uno de los proyectos más relevantes culminados este año ha sido la renovación integral del sistema de impulsión del ramal de Cieza, una infraestructura fundamental para el abastecimiento de los municipios de Cieza, Abarán y Blanca. La actuación, que ha supuesto una inversión de 12,86 millones de euros cofinanciada con fondos FEDER, ha permitido sustituir instalaciones con décadas de servicio por un sistema más moderno, fiable y eficiente, reforzando la garantía de suministro para miles de ciudadanos y mejorando la capacidad de respuesta ante futuras necesidades.

La apuesta por la innovación también se ha materializado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Letur, donde la MCT ha completado un ambicioso proceso de modernización tecnológica. Esta actuación, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y dotada con una inversión superior a 4,7 millones de euros, ha incorporado nuevos sistemas de automatización y control que permitirán optimizar los procesos de tratamiento, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la calidad del agua suministrada a doce municipios de la Región de Murcia y dos de la provincia de Albacete.

A esta actuación se suma la próxima construcción de un embalse de seguridad asociado a la planta potabilizadora, una nueva infraestructura concebida para reforzar las reservas estratégicas de agua bruta y aumentar la capacidad de respuesta ante episodios de incidencia o situaciones extraordinarias. La inversión prevista supera los 11 millones de euros y constituye una apuesta estratégica para incrementar la robustez de todo el sistema de abastecimiento y reforzar la seguridad hídrica de los territorios abastecidos.

La modernización de la red también llegará a Cartagena mediante la renovación del sistema Tentegorra-Alumbres. Esta actuación, con una inversión superior a los 8 millones de euros y también cofinanciada con fondos FEDER, permitirá renovar conducciones y adecuar infraestructuras clave para seguir garantizando un servicio eficiente en uno de los principales núcleos urbanos de la Región, mejorando además la fiabilidad de una red esencial para el abastecimiento de la comarca.

Todas estas actuaciones comparten un mismo objetivo: asegurar que el agua llegue a los ciudadanos con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficiencia. Pero también responden a una visión más amplia, en la que la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión responsable de los recursos se han convertido en elementos inseparables de la planificación hidráulica.

En el Día Mundial del Medioambiente, estas inversiones ponen de manifiesto que la protección del entorno no depende únicamente de grandes declaraciones, sino también de decisiones concretas que permitan gestionar mejor los recursos disponibles. Modernizar infraestructuras, incorporar nuevas tecnologías, aprovechar las oportunidades que brindan los fondos europeos y planificar con visión de largo plazo son herramientas esenciales para construir un sistema de abastecimiento más resiliente y preparado para afrontar los desafíos ambientales del futuro.