Mario Urrea: “La mejora ambiental del Segura exige restauración, sensibilización y corresponsabilidad ciudadana”

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cuáles son las principales líneas de actuación de la CHS en materia ambiental en la provincia de Murcia?

La Confederación Hidrográfica del Segura mantiene una estrategia ambiental centrada en la recuperación de los ecosistemas fluviales, la mejora del estado ecológico de los cauces, la eliminación de especies invasoras, la conservación de la biodiversidad y la sensibilización ciudadana. En la provincia de Murcia, estas líneas de trabajo tienen una especial relevancia por el peso territorial del río Segura, sus ramblas, humedales y espacios de alto valor ecológico.

Uno de los proyectos más relevantes es la restauración del bosque de ribera y la eliminación de la caña común. ¿Qué supone esta actuación para el río Segura?

Se trata de una de las actuaciones ambientales más significativas desarrolladas en la cuenca. El proyecto de restauración del bosque de ribera y eliminación de la caña común, Arundo donax, se desarrolla en el tramo comprendido entre Ceutí y la confluencia con el río Mundo, dentro de la provincia de Murcia, y abarca aproximadamente 85 kilómetros de cauce, con una inversión de 9´33 millones de euros. Los trabajos han permitido eliminar masas de caña invasora, retirar rizomas, preparar el terreno y avanzar en la revegetación con especies autóctonas propias del bosque de ribera, como tarayes, adelfas, álamos, olmos y sauces. La finalidad no es únicamente sustituir una vegetación por otra, sino mejorar el estado ecológico del río, recuperar hábitats, favorecer la biodiversidad y reforzar la capacidad natural del ecosistema fluvial.

¿Por qué es tan importante eliminar la caña invasora en el entorno del Segura?

La caña común es una especie exótica invasora que desplaza a la vegetación autóctona, empobrece el ecosistema de ribera y dificulta la recuperación natural de los hábitats fluviales. Su expansión genera masas densas que alteran la estructura del cauce y reducen la diversidad vegetal y faunística asociada al río. La experiencia acumulada por la CHS en esta materia se ha recogido en el “Manual de Gestión de la Caña Común: experiencias de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.”, una publicación que sistematiza más de 15 años de trabajos de gestión y control de Arundo donax en los ecosistemas fluviales de la cuenca. Ese conocimiento técnico resulta útil para seguir aplicando soluciones eficaces, adaptadas a cada tramo y compatibles con la recuperación ambiental del río.

¿La lucha contra especies invasoras se limita a la caña común?

No. La caña común es una de las especies más visibles en los cauces, pero la CHS trabaja también en el seguimiento y control de otras especies y fenómenos que afectan a la demarcación, como el mejillón cebra, la almeja asiática, el cangrejo americano o los blooms de algas. Además, estas últimas están produciendo ya afecciones en las infraestructuras hidráulicas tanto de la CHS como de los regantes. Estas actuaciones requieren vigilancia, coordinación técnica y medidas adaptadas a cada caso, ya que su presencia puede afectar tanto a los ecosistemas acuáticos como a las infraestructuras hidráulicas y a los usos asociados al agua. Por eso, la gestión de especies invasoras debe entenderse como una línea de trabajo permanente dentro de la protección de la cuenca.

En el entorno del Mar Menor se va a llevar a cabo trabajos de restauración en las ramblas mineras. ¿Qué papel tienen estas actuaciones?

Las actuaciones de restauración hidrológico-forestal en las ramblas mineras son una de las intervenciones ambientales más relevantes en la cuenca vertiente al Mar Menor. La CHS viene actuando en cauces como la rambla de las Matildes, la rambla del Beal, el barranco de Ponce y la rambla de Carrasquilla, en el entorno de la sierra minera de Cartagena. El objetivo es reducir el riesgo de inundación, frenar los procesos erosivos y disminuir la llegada de sedimentos y contaminantes a la laguna durante episodios de lluvias intensas. Son actuaciones que combinan ingeniería hidráulica y restauración ambiental, con soluciones basadas en la naturaleza, revegetación, mejora de la biodiversidad y estructuras destinadas a la retención de sólidos y la laminación de caudales.

La CHS también está actuando en Molina de Segura, en la Cañada de Morcillo y la Cañada de Mendoza. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos?

En Molina de Segura, la CHS impulsa proyectos de restauración e implantación de sistemas naturales de laminación en las cuencas de la Cañada de Morcillo y la Cañada de Mendoza. La finalidad es reducir el riesgo de inundación mediante soluciones que permitan retener temporalmente el agua durante episodios de avenida y liberarla de forma progresiva aguas abajo. En la Cañada de Morcillo, el proyecto contempla la creación de seis sistemas naturales de retención de agua, con capacidad para almacenar más de 260.000 metros cúbicos. Estas infraestructuras naturales permiten laminar caudales, disminuir los daños potenciales en caso de lluvias intensas y, al mismo tiempo, restaurar ecológicamente los cauces donde se actúa.

¿Qué diferencia a estos sistemas naturales de laminación frente a otras infraestructuras hidráulicas?

Su principal característica es que combinan la función hidráulica con la mejora ambiental. No se trata solo de construir elementos de defensa, sino de aprovechar soluciones integradas en el territorio para retener agua, reducir la velocidad de escorrentía, favorecer la infiltración y restaurar los cauces. Los sistemas naturales de retención de agua son especialmente útiles en zonas donde las avenidas pueden producirse de forma rápida e intensa. Permiten ganar seguridad, pero también introducir criterios de renaturalización y adaptación al cambio climático. En la Región de Murcia, donde las lluvias torrenciales pueden generar impactos importantes en muy poco tiempo, este tipo de soluciones aporta una respuesta coherente con los nuevos criterios de gestión del riesgo.

Las actuaciones de restauración en las ramblas mineras son una de las intervenciones ambientales más relevantes en la cuenca vertiente al Mar Menor

La Casa del Agua de Santomera también aparece como un espacio de referencia. ¿Qué proyecto se plantea en torno a este centro?

La Casa del Agua, ubicada en el entorno del embalse de Santomera y del Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada, es un espacio emblemático de divulgación sobre el agua y la cuenca del Segura. Su papel como centro de interpretación medioambiental resulta especialmente relevante en una región donde el agua es un recurso estratégico. El objetivo es reforzar su función divulgativa, educativa y técnica, acercando a la ciudadanía la historia de la cuenca, el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas, la calidad de las aguas, la importancia de los ecosistemas fluviales y los desafíos actuales de la gestión hídrica. La Casa del Agua debe ser un punto de encuentro para la formación, la sensibilización ambiental y la cultura del agua. Y por ello, estamos realizando una fuerte inversión que supera el millón de euros.

¿Qué papel juega la educación ambiental en esta estrategia?, ¿Cómo encaja esa labor divulgativa con programas como el Aula Ambiental del Segura?

La educación ambiental es una línea estratégica para consolidar las actuaciones que se desarrollan sobre el territorio. El Aula Ambiental del Segura permite acercar a escolares, colectivos y ciudadanía los valores de los ecosistemas fluviales, el uso responsable del agua y la necesidad de conservar los cauces. La recuperación ambiental no depende solo de las obras. También exige conocimiento, corresponsabilidad y participación ciudadana. Espacios como la Casa del Agua y programas de educación ambiental permiten explicar qué hace la CHS, por qué se actúa en determinados cauces y cómo puede contribuir la sociedad a proteger el dominio público hidráulico.

¿A qué públicos se dirige el Aula Ambiental del Segura?

El programa se dirige tanto a la comunidad educativa como a la población general y a colectivos específicos. Su objetivo es acercar a la ciudadanía la realidad de la cuenca del Segura, explicar los valores ambientales del río Segura y sus afluentes, y promover una mayor corresponsabilidad en la conservación de los recursos hídricos. En una región como Murcia, donde el agua tiene una importancia social, económica y ambiental singular, la sensibilización resulta clave para reforzar la protección de los cauces.

La CHS también viene actuando sobre las redes de flotantes y los residuos que llegan al río. ¿Cuál es la situación?

La Confederación realiza labores de mantenimiento y limpieza en la red de barreras de flotantes del río Segura y en los azarbes que desaguan en el cauce bajo. Estas estructuras tienen como finalidad impedir que los residuos acaben llegando al mar Mediterráneo a través del río y de los canales asociados al regadío tradicional. Recientemente hemos procedido a licitar los servicios correspondientes por un importe de unos 300.000 euros.

¿Qué volumen de residuos se ha llegado a retirar en estas campañas?

En la última campaña recogida en la documentación, la CHS retiró 365,64 toneladas de sólidos urbanos, 42,96 toneladas de restos vegetales, 0,83 toneladas de restos animales y 0,46 toneladas de residuos peligrosos. La actuación se desarrolló en cinco barreras de flotantes distribuidas entre Alicante y Murcia, así como en 23 puntos de residuos detectados por agentes medioambientales, particulares y ayuntamientos.

¿Qué mensaje se traslada a la ciudadanía en general?

El mensaje es claro: no deben arrojarse residuos a acequias, azarbes, canales de riego, cauces, ni terrenos próximos al dominio público hidráulico. Estos residuos pueden terminar en el Segura, afectando a los ecosistemas, comprometiendo infraestructuras y generando riesgos añadidos en episodios de crecida. El correcto funcionamiento de los sistemas de evacuación del río depende también del comportamiento responsable de la ciudadanía y de los usuarios del territorio.

En el río Chícamo también se están desarrollando actuaciones ambientales. ¿Cuál es su objetivo?

En la Reserva Natural Fluvial del río Chícamo, la CHS impulsa intervenciones orientadas a mejorar el estado ecológico del cauce, recuperar ecosistemas naturales, crear nuevos hábitats y reducir las presiones sobre este espacio. Las actuaciones incluyen control y eliminación de caña común mediante desbroces, extracción de rizomas e instalación de láminas de polietileno, así como plantaciones de especies autóctonas y mantenimiento de plantaciones anteriores.

¿Qué actuaciones específicas se están realizando en favor de especies amenazadas en el Chícamo?

En colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se desarrollan actuaciones para crear hábitat favorable para el fartet, un pez endémico de la Península Ibérica en peligro de extinción. Entre ellas se incluye la creación de una nueva charca y la restauración de otras dos preexistentes, con el fin de aumentar los espacios con condiciones adecuadas para la especie.

Otro de los proyectos destacados es la recuperación de la cerceta pardilla. ¿Qué papel desempeña la CHS?

La CHS participa en el proyecto LIFE Cerceta Pardilla, orientado a revertir el riesgo de extinción de una de las especies de pato más amenazadas de Europa. En la Región de Murcia, la laguna de Las Moreras, en Mazarrón, y los saladares del Guadalentín son espacios vinculados a la recuperación de la especie dentro de la demarcación del Segura. La actuación en Las Moreras ha permitido mejorar el hábitat mediante la derivación de agua desde las lagunas hasta la rambla, asegurando la presencia de una lámina de agua somera durante la época de cría, entre abril y agosto.

¿Cuál debe ser el compromiso de la sociedad murciana en el Día Mundial del Medio Ambiente?

La conservación del Segura y de sus ecosistemas asociados requiere una implicación compartida. Las administraciones deben seguir ejecutando proyectos de restauración, mantenimiento y mejora ambiental, pero la ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios del territorio desempeñan un papel decisivo. Evitar vertidos, respetar los cauces, no abandonar residuos, conocer el valor de los ecosistemas fluviales y participar en una cultura del uso responsable del agua son condiciones imprescindibles para proteger el Segura y reforzar su papel ambiental en la Región de Murcia.

¿Qué balance general puede hacerse de estas actuaciones ambientales en torno al Segura?

El balance es el de una política ambiental integral, que combina restauración física del cauce, recuperación del bosque de ribera, lucha contra especies invasoras, conservación de fauna amenazada, retirada de residuos y educación ambiental.