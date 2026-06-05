Irene Marín suena como nueva gerente del Servicio Murciano de Salud

La hasta ahora directora general de Atención Hospitalaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, se postula para ser la nueva directora gerente del SMS, organismo dependiente de la Consejería de Salud encargado de la gestión sanitaria de las nueve áreas de salud de la comunidad.

El relevo en las consejerías del Gobierno regional llevado a cabo la pasada semana, con el nombramiento de Isabel Ayala como nueva consejera de Salud de la Región de Murcia, había dejado vacante la gerencia del Servicio Murciano de Salud, que previsiblemente será cubierta por Marín, según indican distintas fuentes del ámbito sanitario, aunque desde el Gobierno regional ni se confirma ni se desmiente esta posibilidad.

Irene Marín llegó a la sanidad murciana de la mano del anterior consejero, Juan José Pedreño, y tomó posesión del cargo como responsable de Atención Hospitalaria en septiembre de 2023. La nueva gerente del Servicio Murciano de Salud es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, doctora en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares y especialista en Cardiología, máster en Electrofiosología y máster en Gestión Hospitalaria por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Como especialista en Cardiología ha participado en congresos dentro y fuera de España y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Además, pertenece a la Sociedad Española de Cardiología y a la Sociedad Murciana de Cardiología, de la que ha formado parte de la junta directiva los últimos cuatro años, dos de ellos como presidenta, y ha sido profesora asociada de la UCAM.

Desde 2005 ha ejercido como cardióloga en Hospital Reina Sofía de Murcia y, desde 2016, ha sido subdirectora médica en del Área VII- Reina Sofía.

Nuevos secretarios generales

Este viernes han tomado posesión del cargo los nuevos secretarios generales de todas las consejerías del Gobierno regional en un acto celebrado en el Palacio de San Esteban después de que los nombramientos hayan sido publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Salud se mantiene en el cargo de secretario general Andrés Torrente.