Innovación, eficiencia y responsabilidad: los tres pilares sostenibles de ElPozo Alimentación

Fundada en 1935 como un pequeño negocio familiar en Alhama de Murcia, ElPozo Alimentación se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector alimentario en España. Hoy, la compañía exporta a más de 80 países y mantiene, por décimo año consecutivo, su posición como la marca más presente en los hogares españoles.

La compañía se mantiene fiel a sus valores y reafirma, a través de sus inversiones y su capacidad de innovación, su responsabilidad con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en todas sus actuaciones. Su compromiso se mide en cifras. El avance más destacado del último ejercicio ha sido la reducción de un 34 por ciento de su huella de carbono para el periodo 2021-2025 en las emisones directas verificadas, superando nueve puntos su propio objetivo establecido inicialmente en su hoja de ruta.

Este resultado se sustenta en una estrategia de eficiencia energética que incluye dos iniciativas concretas. Una es la instalación de un sistema de recuperación de calor residual que reutiliza la energía térmica generada en los procesos industriales; y otra, el aprovechamiento de biogás generado en la depuradora para la producción de calor.

Además, la compañía está trabajando en la reducción de las emisiones de alcance 2 con la instalación de la mayor planta fotovoltaica solar para autoconsumo de España, que ya cubre el 20 por ciento de las necesidades eléctricas de la compañía.

Estos han sido algunos de los últimos avances que han contribuido a que ElPozo obtuviera en el último año la certificación ISO 50001, que acredita la implantación de un sistema de gestión energética continua. Se suma a la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, con la que la empresa ya contaba.

Una trabajadora recicla una botella. / ElPozo

Economía circular

La estrategia ambiental de ElPozo se articula también sobre su compromiso de reducir residuos y emisiones. ElPozo alcanza una tasa de valorización cercana al 90%, minimizando así el volumen de residuos destinados a vertedero. Además, es la primera empresa del sector en obtener la certificación Retray, de la Fundación Ecosense, que garantiza la recuperación del plástico usado en envases de lámina y bandejas de PET.

En materia hídrica, ElPozo ha convertido la escasez de agua, un reto estructural en la Región de Murcia, en un caso de gestión circular relevante. La empresa depura la totalidad de sus aguas residuales y las destina al riego de parcelas próximas a sus instalaciones.

En el ámbito logístico, la compañía ha obtenido la segunda estrella Lean & Green, concedida por AECOC (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores), por reducir más de un 30 por ciento las emisiones de su transporte logístico.

Junto a estas iniciativas, ha impulsado otros proyectos pioneros. ElPozo se convirtió en la primera empresa alimentaria española en valorizar el intestino de cerdo para la producción de heparina. Este proceso se realiza desde Hepabiotic, una joint-venture entre Grupo Fuertes y Horizon Products, que se encarga de valorizar los órganos y tejidos de origen animal.

La compañía tiene una depuradora que genera biogás. / ElPozo

Fomento de la movilidad sostenible

De igual manera, en el ámbito social, la compañía ha reforzado su compromiso con las personas y el medio ambiente. Para este fin, la empresa promueve Comunycar, una herramienta en su app corporativa que facilita los desplazamientos al centro de trabajo en ElPozo Alimentación. Esta opción no solo ayuda a reducir el consumo de combustible, sino que también impulsa una movilidad más sostenible y convierte los trayectos en momentos más sociales y amenos.

Top 50 empresas más sostenibles

El reconocimiento externo acompaña a los datos obtenidos y a las inversiones realizadas. ElPozo se encuentra entre las 50 empresas más responsables de España, según el ranking elaborado por el monitor de referencia MERCO. En concreto, ocupa la posición 34 y, por sectores, la organización se coloca entre las diez primeras empresas de alimentación más responsables.

La trayectoria de la empresa refleja una apuesta sostenida por integrar la sostenibilidad en cada fase del proceso productivo. ElPozo lleva más de 70 años en las mesas de los españoles. Ahora trabaja para que también esté en las del futuro.