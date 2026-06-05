López Miras pide a sus secretarios generales "gestión, gestión, gestión" para afrontar "meses decisivos"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pidió este viernes a los secretarios generales de las consejerías de su Ejecutivo "gestión, gestión, gestión" para afrontar los "meses decisivos" que restan de legislatura y seguir dando respuesta "a las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Durante el acto de toma de posesión de los secretarios generales, celebrado en el Palacio de San Esteban, López Miras explicó que "nos quedan meses decisivos para culminar proyectos y para cumplir compromisos, y debemos hacerlo con la máxima exigencia, con transparencia y con eficacia".

En este sentido, trasladó a los altos cargos que "nuestra obligación es no perder nunca de vista que nos debemos a los ciudadanos de la Región de Murcia, y estar a la altura de esa responsabilidad no es una opción, sino un compromiso que exige dedicación, rigor y vocación de servicio público". Al acto asistieron los titulares de cada consejería, así como empleados públicos y familiares de los nuevos cargos.

Para López Miras, los secretarios generales son "la pieza angular para que la maquinaria de la Administración esté engrasada y responda con eficacia y prontitud a lo que exige la sociedad". Por ello, les instó a "resolver y agilizar" desde "la transparencia, la eficacia y la fiabilidad".

Tras ser nombrados ayer por el Consejo de Gobierno, tomaron posesión de sus cargos los siete secretarios generales que se incorporan o cuyas consejerías varían sus competencias:

Ana García Anciones , nueva secretaria general de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

, nueva secretaria general de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Ana María López Oña , como nueva secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

, como nueva secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Sonia Carrillo Mármol , secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital.

, secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. María Caballero Belda , secretaria general de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

, secretaria general de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias. Enrique Ujaldón Benítez , secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor. J uan Antonio Lorca Sánchez , secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

, secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. José Francisco Lajara Martínez, secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

No tomaron posesión de sus cargos, al no variar sus competencias, los tres secretarios generales restantes: Nicolás Gonzálvez Gallego, en la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad; Carmen María Zamora Párraga, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y Andrés Torrente Martínez, secretario general de la Consejería de Salud.

Redoblar esfuerzos ante la "parálisis" en el Gobierno central

López Miras aludió al contexto nacional y aseguró que la Región afronta desafíos condicionados por otras administraciones. Concretamente, afirmó que el Gobierno de España "no nos lo está poniendo fácil" por la "ausencia de decisiones", de "reformas" y por una "parálisis" que sufren "día a día tanto los ciudadanos como el resto de administraciones".

No obstante, defendió que precisamente por ello es necesario "redoblar nuestros esfuerzos", porque "los ciudadanos no quieren excusas", sino que "esperan resultados", y que el Gobierno regional sea capaz de dar respuesta a sus problemas "con eficacia, agilidad y responsabilidad".

En su intervención, el máximo responsable autonómico agradeció a los nuevos secretarios su disposición para asumir una responsabilidad que, señaló, exige "trabajo a horas y deshoras" y que "no permite el acomodo ni la vacilación". Igualmente, se mostró convencido de que cuentan con "la experiencia y la preparación necesarias".

Finalmente, López Miras puso en valor que el Gobierno regional y sus departamentos pueden aspirar a la excelencia porque cuenta "con un activo extraordinario: los empleados públicos de la Región de Murcia", a quienes definió como "profesionales de enorme valía, experiencia y conocimiento".