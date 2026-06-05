Las figuras clave de Protección Civil peligran en diez municipios a las puertas del verano

A pocas semanas del inicio del periodo de mayor actividad en la gestión de emergencias, los profesionales de Protección Civil de la Región de Murcia alertan de una situación que consideran preocupante. La finalización de contratos vinculados a una línea de subvenciones autonómicas amenaza con dejar sin técnicos especializados a varios ayuntamientos justo cuando aumentan los riesgos asociados a incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y el incremento de población en numerosos municipios.

La advertencia parte de la Asociación Profesional de Técnicos de Protección Civil de la Región de Murcia, que reclama a la Administración regional una solución que garantice la continuidad de unos puestos que consideran esenciales para la seguridad ciudadana.

Según la entidad, numerosos contratos financiados mediante la subvención autonómica puesta en marcha en 2024 ya han finalizado o lo harán en las próximas semanas. Entre los municipios afectados o potencialmente afectados figuran Lorquí, Yecla, Campos del Río, Albudeite, Caravaca de la Cruz, Bullas, Pliego, Alhama de Murcia, Librilla y Cieza, aunque podrían existir más casos.

El secretario de la asociación, Alberto Aguilar, confirmó a La Opinión que la Dirección General de Emergencias ha convocado finalmente una reunión para el próximo día 15, después de meses sin respuesta a las peticiones del colectivo. "Estamos en junio y todavía no ha salido la nueva línea de subvenciones, una convocatoria que, como la anterior, debería haberse publicado a finales del año pasado o inicios del presente", señaló Aguilar, quien recordó que muchos contratos comenzaron a ejecutarse en 2024-2025 y contemplaban mecanismos de continuidad para 2026. Según explicó, algunos municipios ya han visto finalizar los contratos de sus técnicos y otros afrontarán esa situación durante los próximos meses.

Estos profesionales son responsables de elaborar y actualizar planes de emergencia, coordinar agrupaciones de voluntarios, diseñar dispositivos preventivos para grandes eventos y actuar como enlace entre los ayuntamientos y el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Este asunto fue uno de los principales cuestiones abordadas durante una jornada técnica celebrada el pasado fin de semana en el Centro Integral de Seguridad de Los Alcázares. Tras el encuentro, la Asamblea General Ordinaria de la asociación acordó trasladar a los responsables autonómicos la necesidad de mantener y reforzar estos recursos humanos, cuya desaparición supondría, a su juicio, un importante retroceso en la profesionalización de la Protección Civil municipal.

Municipios sin referentes técnicos

El presidente de la asociación, Vicente Salas, advierte de que el principal riesgo afecta especialmente a los municipios más pequeños, que podrían quedarse sin personal especializado. "Se van a quedar sin ningún referente que pueda gestionar todos los temas de Protección Civil en esos ayuntamientos", afirma. A su juicio, la pérdida de estos profesionales pondría en riesgo la continuidad del trabajo realizado en planificación, prevención y coordinación de emergencias.

Jornada técnica de Protección Civil celebrada el pasado fin de semana en el Centro Integral de Seguridad de Los Alcázares. / L.O.

Salas recuerda además que la protección civil es una competencia municipal que requiere asesoramiento técnico permanente. "Los alcaldes necesitan profesionales que les permitan contar con documentación actualizada, planificación y un interlocutor válido ante la Comunidad Autónoma y los servicios de emergencia", subraya.

Además, destaca que la subvención permitió a numerosos municipios crear o reforzar estructuras de Protección Civil que hasta entonces eran inexistentes o insuficientes. En algunos casos, explica, los técnicos contratados han impulsado la redacción de planes de emergencia pendientes desde hace años, la actualización de inventarios de recursos y la mejora de los protocolos de actuación ante inundaciones, incendios o episodios meteorológicos adversos. Asimismo, señala que los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados por ley a disponer de servicios de Protección Civil, por lo que la desaparición de estos profesionales dificultaría el cumplimiento de esas obligaciones y podría dejar sin continuidad proyectos ya iniciados. "No hablamos solo de perder puestos de trabajo; hablamos de perder conocimiento, planificación y capacidad de anticipación ante las emergencias", sentencia el presidente de la asociación.

A las puertas de la campaña de mayor riesgo

La inquietud del colectivo aumenta por el momento en que se produce esta situación. La Región entra ahora en una de las épocas más sensibles del año, marcada por el riesgo de incendios forestales, como el sufrido esta semana en la pedanía murciana de Los Garres, episodios de lluvias intensas o el aumento de población en zonas turísticas del litoral.

"Estamos entrando en el momento más crítico para los incendios forestales", advierte Salas, quien recuerda que estas emergencias implican mucho más que las labores de extinción: también requieren logística, coordinación de recursos, vigilancia preventiva y, en ocasiones, evacuaciones de población.

Los técnicos insisten en que el problema trasciende la campaña de verano. El aumento de fenómenos meteorológicos extremos y la creciente complejidad de las emergencias hacen necesario, sostienen, consolidar estructuras técnicas estables durante todo el año para garantizar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

Noticias relacionadas

La asociación considera que la experiencia acumulada durante estos dos últimos años ha demostrado la utilidad de incorporar perfiles técnicos especializados a las administraciones locales. Según sostienen, su trabajo permite mejorar la coordinación entre organismos, agilizar la toma de decisiones durante una emergencia y reforzar la cultura preventiva en los municipios, especialmente en aquellos con menos recursos propios para afronta este tipo de situaciones.