El Esparragal y El Puntal, las ubicaciones elegidas para el megacentro de microchips de Quantix en Murcia

La sociedad Quantix Edge Security eligió el municipio de Murcia para levantar un megacentro de chips ciberseguros con el que generará un impacto económico en la Región estimado de 793 millones de euros en cinco años.

Solo faltaba desvelar la ubicación en la que se edificarán las instalaciones con las que se estima generar 152 puestos de trabajo directos de alta cualificación y 456 indirectos (soporte, mantenimiento y logística) en los próximos cinco años.

Aunque, finalmente, serán dos las ubicaciones que alberguen las instalaciones de Quantix: una parcela en El Esparragal y, la otra, junto al campus universitario, en El Puntal, según anunció la alcaldesa, Rebeca Pérez, este viernes en el acto de presentación que albergó el hub audiovisual del Cuartel de Artillería.

Parcelas

En concreto, en el parque empresarial Murcia Norte en El Esparragal se desarrollará la actividad más industrial, que ofrece en total 270.000 metros cuadrados de superficie, por lo que ofrece capacidad de crecimiento para futuras fases del proyecto.

En cuanto a la ubicación cercana al campus universitario en El Puntal, se trata un espacio de unos 20.000 metros cuadrados donde se prestará atención a la apuesta por la innovación.

"Hoy más que nunca hablamos de futuro", resaltó la alcaldesa, quien aseguró que "es un auténtico honor" que Murcia sea la sede del futuro centro de Quantix, pues "el alcalde Ballesta trabajó de forma incansable y silenciosa para ofrecer una candidatura solvente, técnicamente impecable y basada en las fortalezas de Murcia".

"Tenemos la suerte de concentrar talento, universidad, actividad empresarial y un clima muy proclive para desarrollar iniciativas como esta", detalló Pérez. El enclave seleccionado combina "disponibilidad de suelo industrial preparado, capacidad energética, conectividad avanzada y proximidad a infraestructuras críticas para el desarrollo de la microelectrónica, la ciberseguridad y las tecnologías de soberanía digital", explicaron desde el Consistorio.

Algunos de los factores determinantes de la elección fueron la existencia de una red eléctrica de alta capacidad de 220 kilovatios, la cercanía a centros de datos de referencia Tier III y Tier IV, la disponibilidad de una infraestructura digital avanzada y el acceso directo a la A-7, que conecta el enclave con Madrid, Valencia, Andalucía y Cartagena.

Investigación conjunta

Por su parte, el nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, resaltó que se trata de "un hito muy importante" y que el propósito de la UMU es seguir apostando por proyectos de este tipo, por lo que la universidad ya está trabajando en la creación de un centro de investigación conjunto entre la UMU y Quantix.

En cuanto a la secretaria de Estado, María González Veracruz, celebró que "este centro está llamado a ser buque insignia para la Región en esta nueva era tecnológica. Va a ser un impulso mayúsculo en una zona de expansión industrial como la de Cabezo de Torres-El Esparragal, un impulso que no se va a quedar solo en Murcia, porque este centro tiene vocación de generar ecosistema por toda la Región, el Levante español y todo el país. De hecho, a los 20 millones que ha invertido el Gobierno de España en Quantix, continua ahora con una clara apuesta por la investigación de los chips cuánticos en la Región, con la adjudicación de 347.469 euros a la Universidad de Murcia para investigación en semiconductores y desarrollo de chips cuánticos, llamados a ser los semiconductores del futuro".

Plazos

"La fecha que tenemos en mente, marcada a fuego, es que en poco más de doce meses podamos tener la planta lista", indicó el director de Quantix, José Trigueros, sobre todo porque parten de base asentada en los dos meses que ya llevan de trabajo.

Ahora mismo, indicó que la empresa trabaja en el diseño de las instalaciones para acortar los tiempos de ejecución y que este mismo viernes podrán comenzar a trabajar en las ubicaciones seleccionadas.

El director de Quantix resaltó también la cercanía con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC), a menos de 50 kilómetros.

En cuanto a la creación de empleo, este centro generará unos 50 puestos de trabajo este mismo año y, una vez esté operativo, serán 250 directos e, indirectos, "todos los que podamos atraer", matizó Trigueros.

La iniciativa prevé movilizar alrededor 40 millones de euros de inversión, con una aportación estatal de 19,6 millones. Y, en cuanto al impacto fiscal y económico previsto, se estima una aportación al PIB de 793 millones de euros al quinto año.

"Una propuesta muy difícil de rechazar"

En un inicio, 25 ayuntamientos presentaron su candidatura para albergar el centro y, en esta primera fase, el Consistorio murciano puso sobre la mesa dos posibles ubicaciones.

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Un total de 8 candidaturas llegaron a la fase final, y en esta etapa el Ayuntamiento de Murcia elevó la apuesta y ofreció las dos parcelas que había presentado en un inicio, y esta fue "una propuesta muy difícil de rechazar", expresó el director de Quantix.